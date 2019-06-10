Kaçak Bitcoin düzeneği yakalandı - EDİRNE

Edirne'nin Meriç ilçesinde kaçak elektrik ile üretilen Bitcoin düzeneği ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine Kavaklı köyünde A.Ö'nün evinde arama yaptı. Aramada, evin yanındaki trafodan kaçak şekilde çekilen kablolarla Bitcoin üretimi yapılan bilgisayara elektrik sağlandığı tespit edildi.

Kaçak elektrik kullanımıyla ilgili A.Ö. hakkında işlem yapılırken, düzeneği kuranın, ev sahibinin akrabası O.B. olduğu ve şahsın Bursa'nın Bandırma ilçesinde bulunduğu belirlendi.

Kaçak elektrik ile Bitcoin üretilen düzeneğe el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA