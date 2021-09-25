Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta?

TBMM'nin 1 Ekim'deki açılışından önce son Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Önemli konuların ele alınacağı toplantıda 4 önemli başlık öne çıkacak. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak. Meclis açılışı öncesinde yapılacak son Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti, artan vakalar sonrası yeni korona tedbirleri, yeni yasama yılı ve fahiş fiyatlarla mücadele tedbirleri ele alınacak. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalabalık bir heyetle BM zirvesine katılmak ve Türkevi'nin açılışını yapmak üzere ABD'ye gidişi ve buradaki temasları, Kabine'de görüşülecek. Erdoğan'ın bu temaslar kapsamında da Kabine üyelerine orada yaptığı görüşmeler neticesindeki yol haritasıyla ilgili bilgileri paylaşmasını, istişarelerinin sonuçlarını paylaşması bekleniyor. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Önemli gündem maddelerinden birisi de koronavirüsle mücadele olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapacağı toplantıda, vaka ve vefat sayılarındaki artış, aşılama oranları ve yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı değerlendirilecek. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılı ve TBMM'nin açılacak olması da Kabine'nin gündeminde. Meclis'in açılmasından sonra gelecek yasalar, hangi yasaların öncelikli olacağı, Meclis'in çalışma takviminde nasıl bir yol haritası izleneceğine karar verilecek.

Son zamanların en çok konuşulan konularından birisi ise fahiş fiyatlarla mücadele oldu. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da üzerinde durduğu bu konu titizlikle değerlendirilecek. Ticaret Bakanlığı'nın atadığı müfettişlerin çalışmaları ve diğer tüm detaylar ele alınacak.

TBMM'nin 1 Ekim'deki açılışından önce son Kabine toplantısı, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Önemli konuların ele alınacağı toplantıda 4 önemli başlık öne çıkacak.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Vladimir Putin Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Derya Uluğ Ebru Gündeş Acun Ilıcalı
Spor Kerem Aktürkoğlu Cüneyt Çakır Bülent Uygun Mehmet Topal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Münir Karaloğlu Mehmet Nuri Ersoy Kerem Kamışlı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 16:02:58. #1.12#