Kabe Kuşağı Fatih Sultan Mehmet'in Türbesi'ne yerleştirildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ne Kabe Kuşağı'nın Yerleştirilme Töreni'ne katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ne Kabe Kuşağı'nın Yerleştirilme Töreni'ne katıldı.

Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ndeki Kabe Kuşağı'nın Yerleştirilme Töreni'nde Ersoy'un yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı ve Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan da hazır bulundu.

Duanın ardından konuşan Ersoy, Fatih Sultan Mehmet Han'ın sandukasının üzerinde bulunan örtünün uzun bir süreç geçtiği için yıprandığını anlattı.

Ersoy, "Ölçüleri yaklaşık 380 santimetreye 78 santimetre ebatlarında bir kuşak. Kuşağın üzerinde Bakara Suresi'nin 125. ayeti işli durumda. Temmuz 2020'de kuşağın restorasyonu ile ilgili çalışma başlatıldı. 10 Ağustos 2020'de Bakanlığımızca İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkezi'nin bölge laboratuvarına teslim ettik ve çalışmalara başladık. 10 aylık bir süreçte 12 kişilik bir ekiple bu restorasyon işlemi tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Restorasyona ilişkin bilgi veren Ersoy, şunları kaydetti:

"Dijital, mikroskobik görüntüleri alındıktan sonra üzerindeki gümüş tellerle olan yazılardaki eksik parçalar tamamlandı. Bu parçalar detaylı bakıldığında farkındalık olsun diye ipek kumaşla yapıldı. Orijinali tel ve aynı renklerle aynı dokuya uygun olarak yapıldı. Eksik parçalar tamamlandı. Ayrıca kuşağın arka tarafındaki astara da pamuklu bir kumaşla bir astar yapıldı ve tekrar kullanılacak hale geldi. Bugün de sizlerle beraber tekrar ait olduğu yere koyduk. Restorasyonda emeği geçen arkadaşlarımıza ekip başkanı başta olmak üzere teşekkür etmek istiyorum. Bize İstanbul'u fethederek bağışlayan Fatih Sultan Mehmet Han'ın ruhunu bir kerede daha bu şekilde şad etmiş olduk."

Törenin ardından Fatih Sultan Mehmet Türbesi, yeni tip koronavirüs tedbirlerine uygun olarak ziyarete açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz