- Junior Caiçara: "Çok kuvvetli ekibe karşı oynayacağız"



İSTANBUL - Medipol Başakşehirli futbolcu Junior Caiçara, Ludogorets maçı hakkında yaptığı açıklamada, "Çok kuvvetli ekibe karşı oynayacağız" dedi.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında yarın saat 20.00'de Bulgar temsilcisi Ludogorets ile karşı karşıya gelecek. Maçın öncesinde basın toplantısında konuşan turuncu-lacivertlilerin defans futbolcusu Junior Caiçara, "Zor bir maç. Ludogorets zor bir rakip. İyi hazırlandık. Bizim UEFA'daki ilk maçımız. Ondan dolayı iyi başlangıç yaparsak iyi olur. Bunun için çok iyi konsantre olmalıyız" diye konuştu.

Ludogorets'in eski takımı olmasının hatırlatılması üzerine Caicara, "Çok büyük bir takım. Son 6 senenin şampiyonu. Bu, büyük takım olmalarının göstergesi. Avrupa tecrübesi var. Yüzde yüzümüzü vermemiz lazım. Aksi takdirde sıkıntı yaşayabiliriz. Çok kuvvetli ekibe karşı oynayacağız" dedi.