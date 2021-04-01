Judoda Antalya Grand Slam müsabakalarında Gülkader Şentürk bronz madalya kazandı
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Judoda Antalya Grand Slam müsabakalarında Gülkader Şentürk bronz madalya kazandı

Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor
Judoda Antalya Grand Slam müsabakalarında Gülkader Şentürk bronz madalya kazandı

Judoda Antalya Grand Slam müsabakalarının ilk gününde Türk sporcu Gülkader Şentürk, bronz madalya elde etti.

Judoda Antalya Grand Slam müsabakalarının ilk gününde Türk sporcu Gülkader Şentürk, bronz madalya elde etti.

Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) tarafından düzenlenen ve kota hakkı kazandıran organizasyonların büyüğü olarak nitelendirilen Grand Slam, Antalya Spor Salonu'nda 93 ülkeden 171'i kadın 440 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Turnuvanın ilk gününde kadınlar 48 kiloda tatamiye çıkan Şentürk, 1. turda Hong Konglu rakibi Ka Lee Wong'u, 2. turda Dominik Cumhuriyeti'nden Estefania Soriano'yu yendi.

Çeyrek finalde İsrailli rakibi Shira Rishony'i mağlup ederek yarı finale yükselen milli sporcu, İtalyan Francesca Giorda ile karşı karşıya geldi. Yarı finaldeki rakibine kaybeden Şentürk, bronz madalya mücadelesine çıktı.

Milli judocu, Arjantinli Paula Pareto'yu mağlup ederek bronz madalyayı kazandı.

Şentürk'e madalyasını IJF Başkanı Marius Vizer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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