Jose Sosa: "Emre Belözoğlu benim için önemli bir şahsiyet"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Jose Sosa: "Emre Belözoğlu benim için önemli bir şahsiyet"

Jose Sosa: 'Emre Belözoğlu benim için önemli bir şahsiyet'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Jose Sosa, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun kendisi için önemli bir şahsiyet olduğunu ifade ederken, şampiyonluk ile alakalı, "Şampiyonluk için daha iyiye doğru yöneliyoruz ve daha iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Son haftalarda formayı kaybeden taraftarın sevgilisi Luiz Gustavo, Fenerbahçe'ye veda ediyor
Son haftalarda formayı kaybeden taraftarın sevgilisi Luiz Gustavo, Fenerbahçe'ye veda ediyor
Mesut Özil, Oliver Giroud ve Jerome Boateng'i Fenerbahçe'ye getirmek için devreye girdi
Mesut Özil, Oliver Giroud ve Jerome Boateng'i Fenerbahçe'ye getirmek için devreye girdi

Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Jose Sosa, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun kendisi için önemli bir şahsiyet olduğunu ifade ederken, şampiyonluk ile alakalı, "Şampiyonluk için daha iyiye doğru yöneliyoruz ve daha iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Fenerbahçe'de gerçekleştirilecek antrenman öncesinde Arjantinli futbolcu Jose Sosa, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Geçen hafta aldıkları galibiyetle 3 puanla bitirmenin önemli olduğunu söyleyen Sosa, "Bu maça kadar önümüzde yaptığımız hataları daha iyi çevirebilmek için zamanımız vardı, hazırlanmak için güzel bir zaman aralığı oldu" dedi.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk hedefiyle ilgili sorulan soruya cevap veren tecrübeli orta saha, "Beklentiler sürekli aynıdır Fenerbahçe'de. Öncesi ve sonrası bir şey diyemeyeceğim. Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün hedefleri bellidir. Bu büyük kulübün hedefi buradan şampiyon çıkmaktır" şeklinde konuştu.

"TAKIMDA ÇOK MÜCADELECİ OYUNCULAR VAR"

Takımın gidişatı ve oyun anlayışıyla ilgili görüşlerini belirten Sosa, "Aslında biz oyuncular tabii ki teknik heyetlerin yaptığı kadar detaylı analizlerde bulunamıyoruz. Onlar bizden üstünler. Bu analizler sonucunda çıkarımları iletiyorlar bize. Bunlar doğrultusunda da oyuna başladığından itibaren teknik heyetin bize sunduğu oyun anlayışını sahada göstermeye çalışan ekibiz. Takımda çok mücadeleci oyunculara sahip oyuncular var" ifadelerini kullandı.

"EMRE BELÖZOĞLU BENİM İÇİN ÖNEMLİ BİR ŞAHSİYET"

Takımın başında olan Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu ile ilgili konuşan Jose Sosa, "Ben bulunduğum her takımda, bulunduğum bütün antrenörlerle saygı çerçevesinde ilişkisi olan insanım. Yola çıktığım her takımda eski ve yeni antrenör hakkında konuşmak istemiyorum. Karşılaştırma yapmam. Eski antrenörler de saygılıydı, şimdikiler de öyle. Emre benim için önemli bir şahsiyet. Buraya geldiğim zaman Emre hocam çok önemli rol oynadı. Kendisi çok tecrübeli ve ligi biliyor. Onun için ve kendimiz için en iyisini diliyorum. Onun katkısı çok olacaktır" diye konuştu.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN DAHA İYİYE DOĞRU YÖNELİYORUZ"

Bütün rakiplere karşı saygılı olduklarını belirten Sosa, Başakşehir maçıyla ilgili, "Onları ciddiye alıyoruz. Önümüzdeki rakipte bakıldığında geçen senenin şampiyonu. Son analizlere bakıldığında son düzlükte bizim yükselen bir grafiğimiz var. Son senenin şampiyonu bir rakiple oynayıp analiz yapacağız. Şampiyonluk için daha iyiye doğru yöneliyoruz ve daha iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Son olarak futbolculuk kariyeri ile ilgili cevap veren Sosa, "Geleceğim için fazla fikrim yok. Çok örnek oyuncu var. Kaliteli iyi oyuncular var yıllardır oynayan. Sene sene bakmaktan yanayım, kariyerim için bir şey diyemeyeceğim şimdiden" şeklinde konuştu.

(Ozan Buğra Koşar - Oğuzhan Ort/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mario Draghi Nimetullah Erdoğmuş Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mehtap Ar Burak Sergen Murat Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Bülent Uygun Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Jose Sosa: "Emre Belözoğlu benim için önemli bir şahsiyet" - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 18:02:47. #1.15#

title