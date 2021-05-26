Jeff Bezos tahttan indi! Dünyanın en zenginleri sıralamasına Bernard Arnault damgası

Dünyanın en zengin iş insanları listesinde önemli değişiklikler yaşanmaya devam ediyor. Milyarder iş adamı Elon Musk'ı da geçtiğimiz haftalarda geçen ve ikinciliğe oturan oda devi Bernard Arnault, 186.3 milyar dolarlık servetiyle Amazon'un sahibi Jeff Bezos'u geçerek tahtın yeni sahibi oldu.

İş dünyasının en prestijli listesi olarak bilinen "Dünyanın en zengin iş insanları" listesindeki kıyasıya yarış devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz hafta önemli değişiklikler yaşanan listede, sansasyonel olaylar olmaya devam ediyor. Son olarak birinclik tahtı da el değiştirdi.

Fransız iş adamı Bernard Arnault'un net serveti 186.3 milyar dolara ulaştı. Dünyanın en zengini unvanı böylece Amazon'un sahibi Jeff Bezos'tan el değiştirmiş oldu.

LOUİS VUİTTON HİSSELERİNDE GELİŞME

Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) hisseleri bu gelişme ile hafif de olsa güçlenmeye başladı. Forbes'a göre Arnault'un kişisel serveti de 600 milyon dolardan fazla yükseldi. LVMH'nin piyasa değeri de 320 milyar dolara çıktı.

BEZOS'U 300 MİLYON DOLARLA GEÇTİ

Moda kralı Arnault servetini sadece 14 ayda 110 milyon doların üzerinde artırmış oldu. Milyarder iş adamı Jeff Bezos'u ise sadece 300 milyon dolarla geçmiş oldu.

ELON MUSK'I DA GERİDE BIRAKTI

Milyarder iş adamı Elon Musk'ı da geçtiğimiz haftalarda geçen ve ikinciliğe oturmuş olan Arnault'un hızlı yükselişi durdurulamıyor.

Milyarderler listesinin zirvesinde yer alan servetler, esas olarak hisse senedi varlıklarından oluşuyor, yani değerleri piyasadaki değişikliklerle birlikte günlük dalgalanma gösteriyor.

BİRBİRİNDEN ÜNLÜ MARKALARA SAHİP

72 yaşındaki Arnault, 70'den fazla lüks markadan oluşan portföyünde Louis Vuitton, Fendi, Christian Dior ve Givenchy gibi markaların sahibi olan Fransız lüks ürünler firması LVMH sayesinde servetinin son 14 ayda 110 milyon dolardan fazla arttığını gördü.