Japonya'nın Miyagi eyaleti açıklarındaki depremde yaralananların sayısı 9'a çıktı
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Japonya'nın Miyagi eyaleti açıklarındaki depremde yaralananların sayısı 9'a çıktı

22.03.2021 07:53 | Son Güncelleme: 22.03.2021 07:57
Japonya'nın Miyagi eyaleti açıklarındaki depremde yaralananların sayısı 9'a çıktı

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi eyaleti açıklarında 20 Mart'ta meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde yaralananların sayısı 9'a yükseldi.

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi eyaleti açıklarında 20 Mart'ta meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde yaralananların sayısı 9'a yükseldi.

Kamu yayıncısı NHK'ye göre, 20 Mart Cumartesi günü ülkenin Tohoku bölgesinin Miyagi eyaleti açıklarında gerçekleşen depremde 9 kişi yaralandı.

Ülkenin doğusu ve kuzeydoğusunda yer alan nükleer santrallerde şimdiye kadar bir anormallik yaşanmadığı belirtildi.

Miyagi'nin Oşika yarımadasının 20 kilometre açıklarında yerel saatle 18.09'da 60 kilometre derinlikte 6,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Deprem, Tohoku bölgesi eyaletleri Aomori, İwate, Fukuşima, Akita, Yamagata ile başkent Tokyo ve çevre eyaletlerde hissedilmişti.

Sarsıntı sonrası verilen tsunami uyarıları, bir süre sonra kaldırılmıştı.

Tohoku bölgesindeki Fukuşima'da 13 Şubat'ta meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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