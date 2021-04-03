Japonya, Güney Kore ve ABD'li üst düzey diplomatlardan kritik zirve

Japonya Ulusal Güvenlik Sekreteri Shigeru Kitamura, Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Suh Hoon ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Kuzey Kore meselesini ele almak üzere ABD'de bir araya geldi.

Japonya Ulusal Güvenlik Sekreteri Shigeru Kitamura, Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Suh Hoon ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Kuzey Kore meselesini ele almak üzere ABD'de bir araya geldi.

Kuzey Kore'nin geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği yeni füze denemeleri Pyongyang'ın nükleer silah programını yeniden gündeme taşırken, Japonya, Güney Kore ve ABD'li üst düzey diplomatlar kritik bir zirvede bir araya geldi. Japonya Ulusal Güvenlik Sekreteri Shigeru Kitamura, Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Suh Hoon ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın ABD'nin Maryland eyaletindeki Annapolis kentinde toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

ABD'de Başkan Joe Biden yönetiminin geçtiğimiz Ocak ayında göreve başlamasından bu yana üç ülkenin üst düzey bürokratları arasında gerçekleştirilen ilk yüz yüze görüşme olması nedeniyle önem taşıyan zirvede, Kore Yarımadası'nda sürekli istikrar, Pyongyang'ın nükleer silahlardan arındırılması ve ülkedeki korona virüs enfeksiyonlarının kapsamı ele alındı. Ayrıca, Kuzey Kore ile ana müttefiki Çin arasındaki ilişkiler ve özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi vizyonu konusunda iş birliği gibi konuların masaya yatırıldığı öğrenildi.

Dikkat çeken zamanlama

Toplantının, 16 Nisan'da ABD'de yapılacak Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesinden önce gerçekleşmesi dikkat çekti. Biden geçtiğimiz ay düzenlediği basın toplantısında Kuzey Kore konusunda kendisinin bir tür diplomasi için hazırlandığını, ancak nükleer silahlardan arındırmanın nihai sonuca bağlı olması gerektiğini belirterek, "Şu anda yaptığımız şey bu, müttefiklerimizle istişare ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Biden ve Suga'nın 16 Nisan'da ele alacağı konular arasında da Kuzey Kore meselesinin yer alacağı kamuoyuna yansımıştı.

Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

Kuzey Kore yaklaşık 1 yıl aradan sonra ilk defa geçtiğimiz ay 2 yeni füze denemesi gerçekleştirmiş, bölge ve dünyada gerilimi artıran gelişmenin ardından Pyongyang'dan yapılan açıklamada, "Bu silah sisteminin geliştirilmesi, ülkenin askeri gücünü artırmada ve Kore Yarımadası'ndaki her türlü askeri tehdidi caydırmada büyük önem taşıyor" ifadelerine yer verilmişti. - MARYLAND

Kaynak: İhlas Haber Ajansı