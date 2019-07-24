Japonya felaketin eşiğinden dönen Fukuşima'daki diğer nükleer santrali de kapatıyor

Japonya felaketin eşiğinden dönen Fukuşima'daki diğer nükleer santrali de kapatıyor

Tokyo Elektrik Gücü Şirketi (TEPCO), dört reaktörü bulunan Fukushima Daini Nükleer Santrali'ni kapatma kararı aldığını açıkladı. Fukushima Daini, 2011 yılında meydana gelen tsunami ve deprem dolayısıyla zarar gören ve sonrasında kapatılan Fukushima Daiichi Nükleer Santrali'ne 12 km uzakta bulunuyor

Japonya felaketin eşiğinden dönen Fukuşima'daki diğer nükleer santrali de kapatıyor

Japonya'da Tokyo Elektrik Gücü Şirketi (TEPCO), dört reaktörü bulunan Fukushima Daini Nükleer Santrali'ni kapatma kararı aldığını açıkladı.

Fukushima Daini, 2011 yılında meydana gelen tsunami ve deprem dolayısıyla zarar gören ve sonrasında kapatılan Fukushima Daiichi Nükleer Santrali'ne sadece 12 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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