Japonya'dan Gaziantep'e 9 İtfaiye Aracı Hibe Edildi

Japonya'dan Gaziantep'e 9 itfaiye aracı hibe edildi

GAZİANTEP - Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü ve BM Kalkınma Programı tarafından hayata geçirilen, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Sosyal İstikrarın Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında, Japonya tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesine hibe edilen 9 itfaiye aracı, törenle teslim edildi.

Törende konuşan BM Türkiye Mukim Koordinatörü ve UNDP Mukim Temsilcisi İrena Vojackova Sollorano, Gaziantep'in Suriyelilere ev sahipliği yapması konusunda etkilendiğini belirtti.

Sollorano, "Böylesine fazla insana ev sahipliği yapıp ve bu insanları yük olarak görmeyip, onlara hizmet verme anlayışıyla çalışan bir şehir beni her zaman için çok etkilemiştir" dedi.

"BM olarak Türkiye'ye destek vermeye devam edeceğiz"

Sollorano, halkın hiçbir çıkar beklemeden, mültecilere ev sahipliği yapmasının çok etkileyici olduğunu belirterek, BM olarak, Türkiye'ye yardım konusunda gerekli destekleri vermeye devam edeceklerini söyledi.

Japon halkını, proje kapsamında hibe ettiği araçlardan dolayı tebrik eden Sollorano, "Böylesi bir etkinliğin parçası olmak bizim için gurur verici. Bu şehre ne zaman gelsem etkileniyorum. Çünkü böylesine fazla insana ev sahipliği yapıp ve bu insanları yük olarak görmeyip onlara hizmet verme anlayışıyla çalışan bir şehir, beni her zaman için çok etkilemiştir. Bunu yaparken gönülleri hep açık ve yüzünde gülümseme ile bunu yapan bir halk görüyoruz burada. Zaten bunun da göstergesi, buraya gelmiş olan mültecilerin kendilerini evinde gibi hissetmesi ve aynı şekilde bu şehre katkı yapmaları" şeklinde konuştu.

"Türkiye'yi cömertliğinden dolayı kutlarım"

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima da Türkçe olarak başladığı konuşmasında 10 aydır Türkiye'de olduğunu söyleyerek, "Türkiye'ye atanmamın üzerinden 10 ay geçti. Türk halkı, çok nazik ve sıcakkanlıdır, ben burada çok mutluyum. Türkiye ile Japonya'nın, iki devlet tek yürek gibi olduğunu hissediyorum. Bu Gaziantep'e üçüncü gelişim ve burada muhteşem bir tarih var. Baklava ve kebap gibi lezzetli yemeklere sahip" ifadelerine yer verdi.

Miyajima, Türkiye'nin Suriye'den kaçan insanlara her zaman kapılarını açmasının onurlu bir davranış olduğunu ifade etti.

"Gaziantep'in büyük hayranıyım"

Miyajima, Gaziantep'in hayranı olduğunu belirterek, "Türkiye, Suriye krizinin başından bu yana Suriyeli mültecilere kapısını açtı, onları kabul etmekte ve aynı zamanda dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumundadır. Ben bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyeti'ni, cömertliği ve kapsamlı desteğinden ötürü tebrik ediyor, kutluyorum. Suriye krizinin sekizinci yılındayız ve artık bu krizde, mültecilere ev sahipliği yapan toplumları desteklemek çok daha büyük bir önem kazanmaya başladı. Esasında bu itfaiye araçları, bizim vermiş olduğumuz desteğin sadece küçük bir parçasını oluşturuyor. Yine de bu şehre büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Japonya halkı, her zaman sizinle birlikte olacak. Gaziantep'in büyük bir hayranıyım" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise BM ve Japonya'ya duyarlılıkları ve yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Türk halkının, her zaman mazlumların yanında olduğunu vurguladı.

"Dost zor zamanda belli olur"

Şahin, "Dost zor zamanda belli olur. Japon halkının ne kadar dost olduğunu şimdi daha iyi anlıyoruz. Bizler yardıma muhtaç bu insanların elinden menfaatsiz tutuyoruz. Bu süreçte bize yardım edenlere çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Öte yandan heyet üyeleri, konuşmaların ardından 9 itfaiye aracının teslim kurdelesini kesti.