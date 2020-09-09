Japonya'da bir ilk yaşandı
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Japonya'da bir ilk yaşandı

Japonya'da iç hatlar uçuşu yapan bir uçakta maske takmayı reddeden yolcu nedeniyle pilot acil iniş yaptı.

Japonya'da bir ilk yaşandı
09.09.2020 08:59 | Son Güncelleme: 09.09.2020 09:03

Japonya'da iç hatlar uçuşu yapan bir uçakta maske takmayı reddeden yolcu nedeniyle pilot acil iniş yaptı. Uçak, varış noktasına 2 saat gecikmeyle ulaştı.

Japonya'da iç hatlar uçuşunda maske takmayı reddeden yolcu, uçağın acil iniş yapmasına neden oldu. Olay, ülkenin Hokkaido eyaletindeki Kushiro'dan Kansai Havaalanı'na hareket eden Peach havayolu firmasına ait bir yolcu uçağında geçtiğimiz Pazartesi meydana geldi. Mürettebatın ifadelerine göre kalkıştan önce maskesiz olduğu fark edilen yolcu, maske takması yönündeki çağrıya olumsuz yanıt verdi. Şahıs, uçağın kalkışından kısa süre sonra ise, maskesiz birinin yanında oturmak istemediğini ifade eden diğer yolculara bağırdı. Kabin ekibinin kendisine yönelik ihtar tutanağı düzenleneceğini söylemesinin ardından sinirlenerek mürettebatı tehdit eden şahıs nedeniyle pilot, yolcuyu uçaktan indirmek üzere Niigata Havaalanı'na inme kararı aldı. Plansız inişin ardından diğer 124 yolcusuyla birlikte normal rotasına devam eden uçağın, 2 saat gecikmeyle Kansai Havaalanı'na ulaştığı açıklandı.

Bir ilk

Korona virüs nedeniyle alınan önleyici tedbirler kapsamında havayolu firmalarının yolculardan maske takmasını istediği Japonya'da, maske kullanımı günlük yaşamın her alanında yaygın bir sosyal norm olarak biliniyor. Pandemi süreciyle birlikte maske kullanmayanlara yönelik sosyal baskının arttığına dair haberler ülke kamuoyuna yansırken, Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri ise son olayın maske kullanımı nedeniyle havayolu trafiğinde yaşanan ilk aksama olduğunu belirtiyor. - TOKYO

Kaynak: İHA

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