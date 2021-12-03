Japonya'da 5,4 büyüklüğünde deprem - Haberler
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Japonya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

??????? Japonya'nın güneybatısındaki Wakayama eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

??????? Japonya'nın güneybatısındaki Wakayama eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, ülkenin güneybatısındaki Wakayama'da, yerel saatle 09.28'de 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kiisuido Boğazında 20 kilometre derinlikteki deprem, Mie, Hyogo, Tokuşima ve Kagawa'da hissedildi.

Başkent Tokyo'nun batısındaki Yamanaşi eyaletinde de yerel saatle 06.37'de,19 kilometre derinlikte 4,8 büyüklüğünde deprem oluşmuştu.

JMA, depremlerin tsunami riski oluşturmadığını bildirdi.

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