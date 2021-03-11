Jandarmanın uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

Isparta'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu maddeye ele geçirildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Şarkikaraağaç ve Yalvaç ilçesine bağlı köylerde uyuşturucu madde sattığı tespit edilen H.O.(45) isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Şarkikaraağaç ilçe jandarma komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla H.O., 9 Mart günü yakalanırken, otomobilinde 200 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Aynı soruşturma kapsamında elde edilen bilgilerden yola çıkan ekipler, Şarkikaraağaç ilçe merkezinde ikamet eden Y.Ü. (27) ve S.Ç. (30) ile Konya'nın Höyük ilçesi Görünmez mahallesinde ikamet eden R.A (46) isimli şahısların, şüpheli H.U ile irtibatlı olduklarını ve uyuşturucu madde ticaretini birlikte gerçekleştirdiklerini tespit etti. Bu kapsamda 10 Mart'ta belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 838 gram esrar, 2 adet hassas terazi ele geçilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Faaliyet sonucunda; H.O., Y.Ü., S.Ç. ve R.A. isimli 4 şüpheli 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' suçundan adli makamlara sevk edildi. Bu operasyonlarda kapsamında toplam 1 kilo 028 gram esrar ve 3 adet hassas teraziye el konuldu.

Öte yandan 9 Mart günü merkez ilçe jandarma komutanlığı ekiplerinin kontrol amaçlı durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada 3 bin 560 kullanıma eşdeğer sentetik kannabinoid (bonzai) emdirilmiş kağıt uyuşturucu, 1 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu hap ile 3 adet kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili H.Y (41) ve S.E (30) isimli şüpheliler hakkında işlem başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı