Jandarma sürücüleri havadan denetliyor
Muğla'da Jandarma trafik ekipleri tarafından trafik yoğunluğunun yaşandığı turizm bölgelerinde havadan helikopter ile denetim gerçekleştiriliyor.
Muğla'da Jandarma trafik ekipleri tarafından trafik yoğunluğunun yaşandığı turizm bölgelerinde havadan helikopter ile denetim gerçekleştiriliyor.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince sürücülerin yakalanma riski duygusunu sürekli olarak süt seviyede tutmak amacıyla gerçekleştirilen denetimler özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu jandarmanın sorumluluk bölgelerinde gerçekleştiriliyor.
Jandarma trafik ekipleri Milas Ören, Menteşe Akbük ve Ula Akyaka yolunda gerçekleştirdiği denetimlerde 4 araca cezai işlem uyguladı. - MUĞLA