Jandarma komandoların yakın boğuşma eğitim görüntüleri nefes kesti
Haberler » Güncel » Jandarma komandoların yakın boğuşma eğitim görüntüleri nefes kesti - Haber

Jandarma komandoların yakın boğuşma eğitim görüntüleri nefes kesti

Jandarma Genel Komutanlığı Twitter hesabı üzerinden, yakın boğuşma eğitimine yönelik video paylaşıldı.

13.01.2020 17:12 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:17
Jandarma komandoların yakın boğuşma eğitim görüntüleri nefes kesti

Genel Komutanlığı hesabı üzerinden, yakın boğuşma eğitimine yönelik paylaşıldı.


Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından, Foça Jandarma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, Jandarma Komando Eğitim Destek ve Tatbikat Tabur Komutanlığında yapılan yakın boğuşma eğitimine ilişkin video paylaşıldı. Görüntülerde, Tabur Komutanlığında bulunan personellerin yakın boğuşma eğitimi ve gösterileri yer alıyor. Jandarma komandolar aldıkları özel eğitimle beraber, düşmanların korkulu rüyası oluyor. Yakın boğuşma eğitimi alan personel, Jandarma Özel Harekat birimleri başta olmak üzere Jandarma Komando Birlikleri, koruma ile ilgili birimlerde görevlendiriliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler