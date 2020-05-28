Jandarma kenevir bitkisi ele geçir
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Jandarma kenevir bitkisi ele geçir

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 824 kök kenevir bitkisi eşe geçirdi.

Jandarma kenevir bitkisi ele geçir
28.05.2020 11:57 | Son Güncelleme: 28.05.2020 12:00

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 824 kök kenevir bitkisi eşe geçirdi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Besni ilçesine bağlı Uzunkuyu köyünde, R.A. isimli şahsın esrar maddesi elde etmek maksadıyla kenevir bitkisi ektiği bilgisine ulaştı.

Operasyon yapan Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince Uzunkuyu köyü Çakmaklısırt Mevkiinde bulunan fıstık bahçesinde yapılan aramada 824 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, şahsın evinde yapılan aramada ruhsatsız 2 adet av tüfeği bulundu.

R.A. isimli şahıs adli işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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