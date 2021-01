James Rickards: Yeni Büyük Çöküş

ABD'li ekonomist, yatırım bankacısı, konuşmacı, medya yorumcusu ve finans ve değerli metaller konularında yazar James Rickards'ın, "Yeni Büyük Çöküş" adlı ve "Pandemi Sonrası Dünyanın Kazanan ve Kaybedenleri" alt başlıklı kitabı, Ali Perşembe'nin çevirisiyle Scala Yayıncılık'tan yayınlandı.

Kitabın tanıtımında, "ABD tarihinin en kötü ekonomik krizini önceden tahmin eden James Rickards, şimdi size krizde nasıl ayakta kalacağınızı anlatıyor" denildi ve eklendi:

"Bu kriz öyle 2008, hatta 1929 krizi gibi değil. COVİD pandemisi yüzünden ortaya çıkan Yeni Büyük Çöküş ABD tarihinin en büyük krizi. İşini kaybedenlerin çoğu işsiz kalmaya devam edecekler. "İflaslar her tarafa yayılacak, bankalar geri dönmeyen borçların altında ezilecekler. Deflasyon, borç ve demografi toparlanma şansını baltalayacak ve piyasa keşmekeşini sosyal kargaşa izleyecek. "Wall Street ve Beyaz Saray'ın toz pembe lakırdıları sadece bir aldatmaca. Daha en kötüsünü görmedik. Ama akıllı ve bilgili yatırımcıların henüz ümitsizliğe kapılmalarına gerek yok."New York Times'ın en çok satanlar listesindeki Aftermath ve The New Case for Gold isimli kitapların yazarı James Rickards, Yeni Büyük Çöküş'te finansal sistemimizi bekleyen gerçek tehlikelere ve bilgili ve sezgili yatırımcıların bu eşi benzeri görülmemiş çalkantı içinde nasıl ayakta kalıp hatta nasıl daha da zenginleşeceklerine ışık tutacak perdeyi aralıyor."Rickards, tarihi vaka çalışmaları, para teorisinden aldığı bilgiler ve güç koridorlarının perde arkasına ulaşabilmesi sayesinde, yatırımcıların olayları ve bu olaylar karşısında neler yapabileceklerini anlayabilmeleri için olan bitenlere ışık tutuyor."ABD tarihinin bu en büyük krizi sırasında varlıklarını nasıl koruyabileceklerini anlamak isteyen dünyanın her tarafındaki yatırımcıların ve Rickards hayranlarının mutlaka okuması gereken bir kitap." (Fotoğraflı)

