Jahovic ve Avramovski'ye Kuzey Makedonya'dan milli davet
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Jahovic ve Avramovski'ye Kuzey Makedonya'dan milli davet

Jahovic ve Avramovski'ye Kuzey Makedonya'dan milli davet
Anadolu Ajansı / Dzihat Aliju - Haberler | Spor

Göztepe'nin golcü futbolcusu Adis Jahovic ile Kayserispor'un orta saha oyuncusu Daniel Avramovski Kuzey Makedonya Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı.

Göztepe'nin golcü futbolcusu Adis Jahovic ile Kayserispor'un orta saha oyuncusu Daniel Avramovski Kuzey Makedonya Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı.

Kuzey Makedonya'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemelerinde oynayacağı Ermenistan, İzlanda ve Romanya maçlarının aday kadrosu belirlendi.

Kuzey Makedonya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Blagoya Milevsi kadroya 26 futbolcu dahil etti.

Kadroda uzun süredir milli takımdan uzak kalan Jahovic'in yanı sıra Avramovski ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Eljif Elmas da yer alıyor.

Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılan Kuzey Makedonya, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri J Grubu'nda 2 Eylül'de evinde Ermenistan, 5 Eylül'de deplasmanda İzlanda ve 8 Eylül'de yine kendi sahasında Romanya ile karşılaşacak.

Aday kadroda yer alan isimler şunlar:

Kaleci: Stole Dimitrievski (Rayo Vallecano), Damjan Siskovski (Doxa Katokopias), Dejan İliev (SKF Sered), Riste Yankov (Rabotniçki)

Defans: Stefan Ristovski (Dinamo Zagreb), Darko Velkovski (HNK Rijeka), Visar Musliu (Fehervar), Kire Ristevski (AEL Limassol), Ezgjan Alioski (Al Ahli), Todor Todorovski (Radnicki Nis), Stefan Aşkovski (Sepsi OSK), Gjoko Zajkov (Levski Sofia), Nikola Serafimov (Zalaegerszegi)

Orta saha: Daniel Avramovski (Kayserispor), Eljif Elmas (Napoli), Enis Bardhi (Levante), Arijan Ademi (Dinamo Zagreb), Boban Nikolov (Sheriff Tiraspol), Stefan Spirovski (AEK Larnaka), Tihomir Kostadinov (Ruzomberok)

Forvet: Adis Jahovic (Göztepe), Milan Ristovski (Spartak Trnava), Boyan Miovski (MTK), Aleksandar Trajkovski (Mallorca), Darko Churlinov (Schalke 04), Nikola Gyorgyev (Grasshopper)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dzihat Aliju

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Jahovic ve Avramovski'ye Kuzey Makedonya'dan milli davet - Haberler Spor
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