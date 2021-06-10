İZVAK Başkanı Erten: "Takımlarımız çok başarılı bir sezon geçirdi"
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İZVAK Başkanı Erten: "Takımlarımız çok başarılı bir sezon geçirdi"

İZVAK Başkanı Erten: 'Takımlarımız çok başarılı bir sezon geçirdi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten, İzmir'in başta futbol olmak üzere sporun tüm branşlarında çok önemli bir ivme yakaladığını vurgulayarak, "İzmir'in yıllardır özlemle beklediği ve hak ettiği başarılar, hepimize büyük gurur yaşattı.

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten, İzmir'in başta futbol olmak üzere sporun tüm branşlarında çok önemli bir ivme yakaladığını vurgulayarak, "İzmir'in yıllardır özlemle beklediği ve hak ettiği başarılar, hepimize büyük gurur yaşattı. Bunlara, daha da güzel günlerin ilk habercisi gözüyle bakıyoruz" dedi.

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten, İzmir kulüplerinin geçtiğimiz sezon gösterdiği performansı değerlendirdi. Altay'ın 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkması, Bucaspor'un TFF 2. Lig'e dönmesi, Altınordu'nun yerli ve genç kadroyla play-off oynamasını, 'Son yılların en önemli çıkışı' olarak nitelendiren Erten, "İzmir futbolunda, daha önce 1990'lı yılların sonunda yaşanan çıkışa benzer bir ivme yeniden yaşanıyor. Takımlarımız, geçtiğimiz sezon bütün Türkiye'nin ilgisini çekecek boyutta topyekün bir başarı örneği sergilediler. Bu çıkışın süreceğini inanıyoruz. Bu sürecin sağladığı motivasyon ve özgüven, tüm kulüplerimizi daha da yukarıya çekecek" yorumu yaptı.

İzmir, Avrupa'nın genç futbolcu merkezi olma yolunda

Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Okay Yokuşlu, Cenk Özkaçar, Barış Alıcı ve Berke Özer gibi İzmir kulüplerinde yetişen gençlerin Avrupa'nın üst düzey kulüplerinde başarı ile forma giymesini de 'gurur verici' olarak değerlendiren Erten, "Bu gençleri yetiştiren Altınordu'muza ve Altay'ımıza teşekkür ederiz. Onlar ilk adımları attı ve gerisi de çığ gibi gelecek. Diğer kulüplerimizin altyapılarında da çok değerli ve gelecek vadeden kardeşlerimiz var. İzmir, doğru bir planlama ile Avrupa futbolunun genç futbolcu merkezi olmaya en yakın kent" diye konuştu.

"İki İzmir takımlı Süper Lig çok daha renkli ve heyecanlı olacak"

Göztepe'nin, Süper Lig'de başarılı bir sezonu geride bıraktığını da kaydeden Erten, "Yeni sezonun her açıdan daha başarılı geçeceğine inancımız tam. Bu başarılı tablo, birlikte hareket ederek, güç birliği yaparak çok daha güçlü olacağımızın da en güzel kanıtı oldu. İZVAK olarak bu ortama katkı vermekten mutluyuz. İki İzmir takımlı Süper Lig çok daha renkli ve heyecanlı olacak. Süper Lig düzeyinde yerel derbilere tanıklık edeceğiz. Bu, şehir olarak yıllardır özlemini duyduğumuz bir şey. İzmir'in gelecek yıllarda daha fazla takımımızı Süper Lig'e taşıyacak güçlü bir potansiyeli var. Bu uzak bir hayal değil. Ancak kulüplerimize daha çok destek vermeliyiz" dedi.

Başkan ve yöneticilere teşekkür

Spor kulübü başkan ve yöneticilerine İzmir adına teşekkür eden Başkan Ali Erten "Çok emek verip çok önemli bir misyonu, büyük fedakarlıklarla ve başarıyla yerine getiriyorlar. Şehrimize değer katıyorlar. Diğer yandan yerel yönetim ve merkezi hükümetin statlar, maddi destekler ve sorunların çözümü konusunda yaklaşımları için de teşekkür ederiz. İzmir futbolunun eski günlerine dönmesine onların da büyük emekleri var" şeklinde konuştu.

Birlik beraberlik mesajı

Pınar Karşıyaka'nın FIBA Şampiyonlar Ligi'nde final oynamasını, İzmir Büyükşehir Belediyespor'un Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nı tarihte ilk kez İzmir'e getirmesini de değerlendiren Erten sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu bir dip dalgası. İzmir sporun her branşında bu dip dalgasının gücüyle hak ettiği yere doğru hızla yükseliyor. Birlik beraberlik içerisinde devam ettiğiniz sürece çok çok daha güzel günler yaşayacağız." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İZVAK Başkanı Erten: "Takımlarımız çok başarılı bir sezon geçirdi" - Haberler Spor
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