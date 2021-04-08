İZVAK Başkanı Erten: Sorumluluğumuz arttı

İZMİR Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nın Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapılan seçimli olağan genel kurulunda 126 katılımcının 97'sinin oyunu alarak tekrar başkanlığa seçilen Ali Erten yaptığı ilk açıklamada, "Bütün kulüplerimizden ve üyelerimizden büyük destek aldık ve yönetim kurulu...

İZMİR Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nın Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapılan seçimli olağan genel kurulunda 126 katılımcının 97'sinin oyunu alarak tekrar başkanlığa seçilen Ali Erten yaptığı ilk açıklamada, "Bütün kulüplerimizden ve üyelerimizden büyük destek aldık ve yönetim kurulu olarak sorumluluğumuz arttı" vurgusu yaptı. Üç yıllığına yeniden göreve seçildiği genel kurul öncesi Göztepe, Altay, Altınordu, Menemenspor, Karşıyaka ve Bergama Belediyespor başkanlarının ortak bildiri ile desteklediklerini açıkladığı Erten, İzmir futbolu adına kendisini destekleyenlere teşekkür etti.

Erten, "Beş yıl önce göreve geldiğimizden bu güne kadar kullandığımız barış ve hoşgörü dili genel kurulda da karşılığını buldu. 'Futbolda İzmir İklimi' adını verdiğimiz ve bütün Türkiye'ye örnek olan bu sinerji, kongrede de etkisini gösterdi ve eller bu iklimin devamı için kalktı. Kazananın her zaman İzmir ve kulüplerimiz olmasını istiyoruz. Bana göre İzmir kazandı ve sorumluluğumuz artık daha da arttı" diye konuştu.

Ali Erten, genel kurula katılım sağlayan tüm vakıf üyeleri, kulüp başkanları ve yöneticileri, oda ve birlik başkanlarına teşekkürlerini iletti."Beş yıl önce kapanma noktasına gelen İZVAK'ı 126 üyenin katıldığı bir genel kurula taşımak, vakfımızın son dönemde ne kadar güçlendiğinin ve iz bıraktığımızın en güzel göstergesi" diyen Erten, "Ancak her zaman söylediğimiz gibi başarının gerçek sahipleri kulüplerimizdir. Biz onların hizmetindeyiz. Şimdi artık daha fazla çalışmalı, başladığımız işleri tamamlamalı ve yeni projelerle kulüplerimize daha çok destek sağlayıp vakfımızı daha da üst seviyelere doğru taşımalıyız. Kendimize güveniyor ve inanıyoruz. Yönetimimiz çok başarılı isimlerden oluşan bir ekip. Bu dönemdeki en önemli işlerimizden biri, kulüp yönetimi ile el ele vererek Karşıyaka Stadı'nı bitirmek olacak" şeklinde konuştu. ÜÇ AYRI KURUL OLUŞTURULACAKKurulacak bilim, tarih ve sosyal proje geliştirme kurulları sayesinde spor kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların artacağını da müjdeleyen Ali Erten, "İzmir futbolu önemli bir ivme yakaladı. Göztepe'nin ardından Altay ve Altınordu'nun Süper Lig'e çıkacaklarına gönülden inanıyoruz. Üç İzmir takımının yer aldığı Süper Lig çok renkli olacak. İzmir için heyecan verici. Bunun için kulüplerimizi bütün bir şehir olarak daha çok desteklemeliyiz. Avrupa'da üzerinde İzmir yazan formasıyla kentimizi temsil eden Pınar Karşıyaka'nın başarıları ile gurur duyuyoruz. Bu sinerji devam etmeli" yorumunu yaptı.GÜÇLÜ YÖNETİM KURULUErten başkanlığında oluşan yeni yönetim kurulu, Talat Papatya, Sabri Sevenoğlu, Sinan Bezircilioğlu, Turhan Gürsel Urhan, Mustafa Avcı, Ercan Korkmaz, Erdem Meço, Fatih Tanfer, İrfan Erol, Berk Özbek, Ayda Maç Engin Kurt, Ufuk Akgün, Suavi Yardımoğlu, Hasan Canoğlu, Sedef Üstüner, Elif Sağlamer, Yılmaz Şahin, Hasan Ercazip, Cem Zeren isimlerinden oluştu. Ömer Gökhan Tuncer, Selçuk Sert, Mesut Tekaslan Necdet Bayatsapan, Remiz Noyan Uluğ, Celal Atik de denetim kurulunda yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı