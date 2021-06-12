İZSANDER, Sandıklılı dünya klavye şampiyonlarını ödüllendirdi
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İZSANDER, Sandıklılı dünya klavye şampiyonlarını ödüllendirdi

İZSANDER, Sandıklılı dünya klavye şampiyonlarını ödüllendirdi
Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel

İzmir Sandıklılılar Kültür ve Dayanışma Derneği (İZSANDER), Dünya İnternet Klavye Şampiyonası'nda dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

İzmir Sandıklılılar Kültür ve Dayanışma Derneği (İZSANDER), Dünya İnternet Klavye Şampiyonası'nda dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

Sandıklı ilçesi Miralay Reşatbey İlkokulu'nda düzenlenen törene, Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İZSANDER Başkanı Adnan Sarısayın ve yönetim kurulu üyeleri ile klavye şampiyonu öğrenciler ve aileleri katıldı.

İZSANDER Başkanı Sarısayın, öğrencilerin Türkiye'yi gururlandırdığını belirterek "Dünya Klavye Şampiyonası'nda derece elde eden çocuklarımız bizleri son derece mutlu etti. Hepsini alınlarından öpüyorum. Çocuklarımız bizim umudumuz ve geleceğimiz. Eğitime yapılan yatırım en büyük yatırımdır." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından öğrencilere hediyeleri verildi.

14 Nisan-1 Haziran???????'da düzenlenen Dünya İnternet Klavye Şampiyonası'nda Sandıklılı 8 öğrenci 2 birincilik, 2 ikincilik, bir üçüncülük, bir dördüncülük ve 2 beşincilik elde etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy

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