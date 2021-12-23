İzmitli güreşçiler Kahramanmaraş'ta mindere çıktı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmitli güreşçiler Kahramanmaraş'ta mindere çıktı

İzmitli güreşçiler Kahramanmaraş'ta mindere çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İzmit Belediyespor güreşçileri, Kahramanmaraş'ta düzenlenen Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası'nda mindere çıktı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - İzmit Belediyespor güreşçileri, Kahramanmaraş'ta düzenlenen Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası'nda mindere çıktı.

Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası Kahramanmaraş'ta gerçekleştirildi. Merkez Spor Kompleksi'nde 110 takımdan 650 sporcunun katıldığı organizasyonda İzmit Belediyesporlu güreşçiler de mindere çıktı. İzmitli güreşçilerden 125 kiloda Alpaslan Güçlü 5'inci olurken; 97 kiloda Oğuzhan Ünal, 79 kiloda Denizcan Çırak ve 61 kiloda Kaan Çetin çeyrek final gördü. 98 kiloda ise Furkan Güler ilk 8'e girdi. İzmit Belediyespor Güreş Takımı Sorumlusu Bayram Güreşen, güreşçilerin gelecek için ümit verdiklerini belirterek, 2-3-4-5 Ocak tarihlerinde Çorum'da düzenlenecek U23 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'na odaklandıklarını kaydetti. - KOCAELİ

Başakşehir Başkanı'nın açıklamasıyla savaş başladı! Yeni bir İrfan Can vakası

Başakşehir Başkanı'nın açıklamasıyla savaş başladı! Yeni bir İrfan Can vakası

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title