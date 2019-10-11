11.10.2019 12:39

İzmit'in son kalaycısı da mesleği bırakacak

İzmit'te, Bakırcılar Çarşısı'nda İlyas Baykal (62), yaklaşık 50 yıldır kalaycılık yapıyor. Kendisinden başka kalaycılık yapanın kalmadığını, yeni mutfak ürünlerinin mesleğini bitme noktasına getirdiğini belirten İlyas Baykal, kendisinin de birkaç yıl sonra mesleği bırakmayı düşündüğünü söyledi.

İzmit'te kalan son kalaycı da, birkaç yıl içinde mesleğini bırakmaya hazırlanıyor. İzmit kent merkezindeki Bakırcılar Çarşısı'nda 50 yıldır kalaycılık yapan İlyas Baykal, kendisinden başka bu mesleği yapan kimse kalmadığını ve yeni eleman da yetişmediğini söyledi. Kendisinin yaşının ilerlemesinden dolayı artık rahatsızlanmaya başladığını belirten Baykal, birkaç yıl içerisinde kendisinin de dükkanını kapatmayı düşündüğünü belirtti. Gençlerin kalaycılık mesleğini yapmak istemediklerini anlatan Baykal, devamlı iş gelmediği için kalaycılık mesleğini kimsenin öğrenmek istemediğini söyledi.

Baykal, 50 yıldır aynı yerde kalaycılık yaptığını ifade ederek, Zamanın nasıl geçtiğini hiç anlamadım. Gençlik yıllarım, çocukluk yıllarım burada geçti. Bu bize ağabeylerimizden kalma bir meslek olduğu için aynı şekilde devam ediyoruz. Ağabeylerimizin hepsi rahmetli oldu. Bir ben kaldım. Şu anda bu çarşının en eski esnafı da benim. Mesleğe yeni gelen, yetişen kimse yok şu anda. Yetişmez zaten, bu mesleğe kimse gelmez. Pis bir iş olduğu için gelmiyorlar. Şimdiki gençlik temiz iş istiyor. Artık el sanatları kalkacak. Bir zaman gelecek ve yok olacakö dedi.

Eskisi gibi iş gelmediğini söyleyen Baykal, Yaşım 62 olmuş. Bundan sonra en fazla 1-2 sene daha çalışabilirim. Ondan sonra buraya kilidi vurup gideriz. Burada iş yok. Devamlı iş olmadığı için belki de gençler bu mesleğe gelmiyor. Bakır kalktığı için iş azalmaya başladı. Bakırın yerini farklı ürünler yer alınca bakır ürünler artık unutulmaya yüz tuttu. Devamlı iş olsa belki gençler mesleği devam ettirecek. Şu anda buraya gelen birisi sigortasını ödeyemez. Biz kaybolan mesleklere girdiğimiz için vergi pek yok. Ancak burada kendilerini idare edemezler. Ben emekli olduğum için ve geçmişe dayalı bilgilerim olduğu için bu işi götürebiliyorumö diye konuştu.

Kaynak: DHA