SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, gözünü "play-off"a dikti - Spor
Fenerbahçe, basketbol, İzmit, Spor

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, gözünü "play-off"a dikti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde geçirdiği ikinci sezonda Türkiye Kupası'nda finale kalan ancak Fenerbahçe Öznur Kablo'ya mağlup olarak hedeflediği kupayı elde edemeyen İzmit Belediyespor'da şimdiki hedef, play-off oynayıp ligi üst sıralarda bitirmek.

16.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:22
İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, gözünü

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde geçirdiği ikinci sezonda Türkiye Kupası'nda finale kalan ancak Fenerbahçe Öznur Kablo'ya mağlup olarak hedeflediği kupayı elde edemeyen İzmit Belediyespor'da şimdiki hedef, play-off oynayıp ligi üst sıralarda bitirmek.

İzmit Belediyespor, 2017-2018 sezonu sonunda oynanan Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi play-off finalinde Mersin Basketbol'un seriyi 3-1 kazanmasıyla Süper Lig'e çıkma şansını kaybetti. Yakın Doğu Üniversitesi'nin faaliyetlerini sonlandırma kararı almasının ardından İzmit temsilcisi, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Süper Lig'e davet edildi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2. sezonunu geçiren İzmit Belediyespor, tarihinde Türkiye Kupası'nda ilk kez finale kalmayı başardı.

Adana'da 7 Mart'ta yapılan final maçında Fenerbahçe Öznur Kablo'ya 77-61 mağlup olan İzmit temsilcisi, tarihinde bir ilki başarma şansını kaybetti.

İzmit Belediyespor, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 31 puanla 5. sırada yer alıyor.

Okul: "FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı garantilemek istiyoruz"

İzmit Belediyespor'un başantrenörü Hasan Fırat Okul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'ı, yarı finalinde de Beşiktaş TRC İnşaat'ı mağlup ettiklerini belirterek, kupada bu şekilde finale yükseldiklerini anımsattı.

Finali de Fenerbahçe Öznur Kablo'yla oynayınca kupada 3 büyük kulüple mücadele etmiş olduklarını ifade eden Okul, bu süreçte 7 günde 4 maç yaptıklarını kaydetti.

Okul, bu sebeple dinlenme şansı bulamadıklarını dile getirerek, "İyi işler yaptık, Fenerbahçe'yle son çeyreğe kadar başa baş mücadele ettik. Takım oyunundan uzaklaşınca sayı da bulamadık ve kopma oldu ancak kente bu heyecanı yaşatabilmek de çok güzeldi." diye konuştu.

Ligde düşme potasındaki takımlarla aralarında birkaç galibiyet fark olduğunu aktaran Okul, bu yıl zorlu bir lig geçirdiklerini bildirdi.

Okul, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u yenmelerinin kendilerine play-off kapısını araladığını belirterek, "Hedefimiz ligi bitirebildiğimiz kadar üst sırada bitirip play-off'ta da iyi bir yer edinip önümüzdeki yılın FIBA Kadınlar Avrupa Kupası organizasyonuna katılmak. Takımımız bu ligdeki 2. senesinde bunları başarıyor. Altyapımızı kuvvetlendirip A takımda da kalıcı bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Özge: "Takım, FIBA Avrupa Kupası'na katılma hedefiyle kuruldu"

Takım kaptanı Özge Kavurmacıoğlu da ligde 2. seneleri olduğunu ve her zaman daha iyi sonuçlar elde etmek için mücadele verdiklerini vurgulayarak, bu yıl, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'na katılma hedefiyle takımın kurulduğunu söyledi.

Türkiye Kupası'nda final oynamalarının takım içindeki enerjiyi yükselttiğine işaret eden Özge, "Türkiye Kupası'na bakıldığında 3 büyük kulüple maç yaptık. Maçlara bakıldığında biz de 3 büyükler gibiydik. Yönetim ve taraftarlarımız otobüslerle Adana'ya geldi. Güzel mücadele ettik ama kupayı kazanamadık. Hedefimiz bu şekilde mücadele edip ligi üst sıralarda bitirip play-off'ta iyi yerde bulunmak. FIBA Kadınlar Avrupa Kupası hedefimiz devam ediyor, Avrupa'da da inşallah iyi yerler için mücadele edeceğiz." şeklinde konuştu.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Salgın yaz aylarında sona erecek mi? Türk profesör son noktayı koydu Spor
Salgın yaz aylarında sona erecek mi? Türk profesör son noktayı koydu
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Spor
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Herkes çekirge istilasını konuşurken karıncalar da harekete geçti Spor
Herkes çekirge istilasını konuşurken karıncalar da harekete geçti
Geldi, gelecek derken ilk istilacı çekirge Türkiye'de görüntülendi Spor
Geldi, gelecek derken ilk istilacı çekirge Türkiye'de görüntülendi
Virüsün kaynağı kurudu! Son gün yaşanan can kaybı sayısı umut verdi Spor
Virüsün kaynağı kurudu! Son gün yaşanan can kaybı sayısı umut verdi
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu belli oldu Spor
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu belli oldu
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar
İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar
Samsun'da dalgalanan Türkiye'nin en büyük bayrağında selfie yoğunluğu yaşanıyor
Samsun'da dalgalanan Türkiye'nin en büyük bayrağında selfie yoğunluğu yaşanıyor
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Abdullah Ustaosmanoğlu, 79 yaşında hayata veda etti
Abdullah Ustaosmanoğlu, 79 yaşında hayata veda etti
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı
UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak
UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak
Aston Villa ve Wolverhampton, Luyindama'yı istiyor
Aston Villa ve Wolverhampton, Luyindama'yı istiyor
Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı
Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı
Keban barajında avlanan balıkçının yakaladığı 2 metre turna balığı görenleri şaşırttı
Keban barajında avlanan balıkçının yakaladığı 2 metre turna balığı görenleri şaşırttı
İtalya'da görev yapan Türk akademisyen, koronavirüs dehşetini anlattı: Boğularak ölüyorsunuz
İtalya'da görev yapan Türk akademisyen, koronavirüs dehşetini anlattı: Boğularak ölüyorsunuz
Ece Erken'i istifa ettiği Söylemezsem Olmaz'a Seda Akgül ve Seren Serengil getirildi
Ece Erken'i istifa ettiği Söylemezsem Olmaz'a Seda Akgül ve Seren Serengil getirildi
Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı
Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı
Koronavirüs salgınına karşı yoğun bakım hastalarının ziyareti yasaklandı
Koronavirüs salgınına karşı yoğun bakım hastalarının ziyareti yasaklandı
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'la görüştü ancak sonuç alamadı
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'la görüştü ancak sonuç alamadı
Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi
Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi
Papa Francis, karantinaya alınan Roma'ya giderek koronavirüs salgını için dua etti
Papa Francis, karantinaya alınan Roma'ya giderek koronavirüs salgını için dua etti
Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi
Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi
Son dakika: Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 7 kuruş zam geliyor
Son dakika: Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 7 kuruş zam geliyor
Valencialı Garay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Valencialı Garay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı
Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Engin Özkoç Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Sinan Akçıl Guido Senia Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Adem Büyük Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Fatih Karagümrük
Daha Fazla Derbi Vatandaş Beşiktaş Futbolcu
Şu an buradasınız: İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, gözünü "play-off"a dikti - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2020 11:42:35. #1.15#