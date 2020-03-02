İzmit Belediyesi sporlu atletlerden 5 madalya

02.03.2020 17:49 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:49

İzmit Belediyespor, Antalya'da düzenlenen 15. Runatolia 2020 Maratonu'nda 5 madalya birden kazandı.



İzmit Belediyespor bünyesindeki sporcular, başarılarına yenilerini ekliyor. Başta basketbol olmak üzere futbol, karate, güreş ve yüzme gibi dallarda büyük başarılar elde eden sporcular, atletizmde de başarılarını sürdürüyor. Bu kapsamda Antalya'da gerçekleştirilen 15. Runatolia 2020 Maratonuna katılan İzmit Belediyesporlu 5 sporcu, farklı kategorilerde mücadele etti. Maraton kategorisinde Mehmet Şevket Verit ve Mehmet Güven, 10 kilometrede Tayfun Demir, 21 kilometrede Müheymin Gürsoy ve Ali Rıza Yılmaz ile mücadele eden İzmit Belediyespor, şampiyonadan 5 madalya ile döndü. - KOCAELİ

Kaynak: İHA