İzmirli cimnastikçiler Tokyo'da tarih yazdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmirli cimnastikçiler Tokyo'da tarih yazdı

İzmirli cimnastikçiler Tokyo'da tarih yazdı
Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor

Tokyo Olimpiyatları'na cimnastikte ilk kez tamamı İzmir'de yetişen 5 sporcuyla birden katılan Türkiye, erkeklerde 7 final sevinci yaşadı.

Tokyo Olimpiyatları'na cimnastikte ilk kez tamamı İzmir'de yetişen 5 sporcuyla birden katılan Türkiye, erkeklerde 7 final sevinci yaşadı. Japonya'da dün başlayan organizasyonda yarışan cimnastikçelerimizden dünya ve Avrupa şampiyonu unvanlı İbranim Çolak halkada, Avrupa Şampiyonası'nda paralel barda üst üste 2 altın madalya kazanan Ferhat Arıcan paralelde, Dünya Şampiyonası'nda paralelde ikinciliği bulunan Ahmet Önder genel tasnif ve atlama masasında, son Avrupa Şampiyonası'ndan madalyayla dönen Mısır asıllı Türk sporcu Adem Asil, genel tasnif, halka ve atlama masasında finale kaldı. 

İbrahim halkada, Ferhat paralelde, Adem atlama masasında finallere dördüncü sırada kalarak madalya iddialarını kanıtladı. Genel tasnif finalleri 28 Temmuz Çarşamba, atlama masası finalleri 1 Ağustos Pazar, halka finalleri 2 Ağustos Pazartesi, paralel finali 3 Ağustos Salı günü yapılacak. Sporcularımız, ülkemize olimpiyatlarda cimnastikte tarihinin ilk madalyalarını getirmeye çalışacak. Daha önce 2012 Londra Olimpiyatları'nda Göksu Üçtaş Şanlı, 2016 Rio Olimpiyatları'nda Ferhat Arıcan olimpiyatlarda mücadele etmişti. Cimnastikte Tokyo Olimpiyatları'na kota alan tek kadın sporcumuz olan Nazlı Savranbaşı da Japonya'da yarın sahne alacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Hulusi Akar Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Erçel Hande Yener Acun Ilıcalı Kadir Doğulu
Spor Balotelli Arda Turan Gökhan Gönül Gedson Fernandes Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmirli cimnastikçiler Tokyo'da tarih yazdı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 16:43:29. #1.14#

title