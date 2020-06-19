İzmir Valisi Köşger, sınav öncesi öğrencilere başarılar diledi
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İzmir Valisi Köşger, sınav öncesi öğrencilere başarılar diledi

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi yayımladığı mesajında öğrencilere başarılar diledi.

İzmir Valisi Köşger, sınav öncesi öğrencilere başarılar diledi
19.06.2020 21:59 | Son Güncelleme: 19.06.2020 22:04

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi yayımladığı mesajında öğrencilere başarılar diledi.

Korona virüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla oluşturulan yeni kurallar çerçevesinde, yarın Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrenciler için mesaj yayımlayan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Geleceğinize yön verecek olan önemli bir sınava bütün bir yıl boyunca özveri ve azimle çalışarak hazırlandınız. Sizlerin yıllardır kendi gayret ve çabalarınızla birlikte ailelerinizin destekleriyle, öğretmenlerinizin rehberliğinde elinizden gelenin en iyisini yapabilmek için hazırlandığınızı biliyorum. Bu sınavda hepinizin hedefleriniz çerçevesinde başarılı olacağınıza inanıyorum. Gireceğiniz liseye giriş sınavı özellikle ortaöğretim alanında sizlerin hayattaki yolunuzu belirlemek adına önemli dönemeçlerden birisidir" dedi.

"Elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza inanıyorum"

"Sizler için yeni bir başlangıç olacak bu sınavda elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza inanıyorum" diyen Köşger, "Sınav sonrası alınan sonuçlar ne olursa olsun sizler yeni başlangıçlara adım atmanın mutluluğunu yaşayacaksınız, ailelerinizde bu yolda size tam destek olacak. Ayrıca İçişleri Bakanlığımızca sınav öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla; 20 Haziran 2020 Cumartesi günü 09.00 ile 15.00 saatleri arasında bazı istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır. Bu çerçevede alınan karara tüm vatandaşlarımızın riayet etmesi önem arz etmektedir. Bu saatler içerisinde sokağa çıkmayarak evlerinde kalacak olan İzmirli tüm hemşerilerimize de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesileyle LGS'ye girecek olan öğrencilerimize başarılar diliyor, hepiniz için güzel başlangıçlar olacağını düşünüyor, Allah'tan hepinize zihin açıklığı diliyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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