İzmir Valisi Köşger'den "rekor vaka" açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir Valisi Köşger'den "rekor vaka" açıklaması

İzmir Valisi Köşger'den
AA / Şafak Yel - Haberler | Sağlık

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, son 2 günde İzmir'de Kovid-19 vaka sayılarının rekor kırdığını söyledi.

BALÇOVA, İZMİR (AA) - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, son 2 günde İzmir'de Kovid-19 vaka sayılarının rekor kırdığını söyledi.

???????Köşger, Balçova'daki bir otelde kentin asayiş performansının değerlendirildiği toplantıda gazetecilerin yeni tip koronavirüs vaka sayılarına ilişkin sorularını yanıtladı.

Vaka sayılarında ülke genelinde görülen artışın İzmir'e de yansıdığını ifade eden Köşger, rakam vermek istemediğini ancak rakamların rekor seviyelere çıktığını dile getirdi.

Köşger, şöyle konuştu:

"Son 2 gündür İzmir kendi rekorunu kırıyor. Ciddi şekilde arttı rakamlar. Depremin ertesinde bizim gördüğümüz bir pik vardı. İzolasyonda olan herkes sokağa çıkmış ve birbirine bulaştırmıştı. O pik nokta aşıldı. Ciddi şekilde en yüksekteyiz. İki gündür İzmir kendi rekorunu egale ediyor. Sürekli artıyor. Vefat sayısı da artıyor. Ölümcüllüğü, evet eskiye nazaran düşük oranda ama ölen sayısı da artıyor."

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Şafak Yel - Son Dakika Haberleri

Yavuz Selim Köşger, Balçova, Asayiş, İzmir, Sağlık, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title