İnciraltı 2. Nesil Toprak Sahipleri Platformu Başkanı Tayfun Karabulut, bölgede yapımı planlanan İzmir Körfez Geçişi Projesi (İZKARAY) ve İnciraltı planlamasının, bir an önce yapılmasını arzuladıklarını belirtti.



Projeye destek amacıyla İnciraltı'ndaki bir restoranda bir araya gelen grup adına açıklama yapan Karabulut, projenin hayata geçmesinin hem ülke hem de İzmir ekonomisine katkı sunacağını belirtti.



Karabulut, "İzmir trafiği ve ulaşım açısından Körfez Geçişi artık acil ihtiyaçtır. Tüm İzmirlilerin hayatını kolaylaştıracak. Mühendislik harikası olacak projede yapılacak yapay adalar ile şehrin yeni sembolü olacaktır." dedi.



İnciraltı'nın, İzmir ekonomisine kazandıracaklarının yanında, şehrin nitelikli yeşil alanlarının da artacak olmasının herkesi mutlu edeceğini dile getiren Karabulut, projenin tamamlanmasını tüm İzmir'in sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.



Projenin yeni istihdam alanları yaratacağına işaret eden Karabulut, şunları kaydetti:



"İnciraltı'nın planlaması, artık İzmir'in birinci sorunudur. Kent Ormanı karşısı, artık tarım yapılamayan 5 milyon metre karelik alan İzmirlilerin kullanamadığı yerler, kamuya faydasız olarak yıllardır beklemektedir. Ancak bugün yürütülen planlama çalışmalarının bitmesiyle, İnciraltı, çevreci planlarla mücevhere dönüşecektir."



Ülker Kaşkanlılar ise İzmir'in büyümesi ve değerinin ortaya çıkarılması için İnciraltı'nın doğru ve hızlı planlanmasının şart olduğunu vurguladı.



Fevziye Çulha da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın, İnciraltı'nın planlanmasıyla ilgili yaptığı çalışmaların kendisini çok mutlu ettiğine işaret ederek, en büyük isteğinin ölmeden önce projenin hayata geçirilmesi olduğunu dile getirdi.