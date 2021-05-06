İzmir Demokrasi Üniversitesine "engelsiz üniversite" ödülü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir Demokrasi Üniversitesine "engelsiz üniversite" ödülü

İzmir Demokrasi Üniversitesine 'engelsiz üniversite' ödülü
Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı - Haberler | Güncel

İzmir Demokrasi Üniversitesinin YÖK'ün "Engelsiz Üniversite Ödülleri" kapsamında üç kategoride ödüle layık görüldüğü bildirildi.

İzmir Demokrasi Üniversitesinin YÖK'ün "Engelsiz Üniversite Ödülleri" kapsamında üç kategoride ödüle layık görüldüğü bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yükseköğretimde öğrenim gören engelli öğrencilerin fiziksel mekanlara, eğitsel imkanlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık yaratmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla YÖK tarafından organize edilen "Engelsiz Üniversite Ödülleri", 5 Mayıs'ta çevrim içi törenle sahiplerini buldu.

İzmir Demokrasi Üniversitesi, sosyo-kültürel erişilebilirlik alanında mavi, eğitimde erişilebilirlik alanında yeşil ve mekanda erişilebilirlik alanında turuncu bayrak aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, üniversitenin 4 yıl gibi kısa bir sürede ciddi gelişmeler gösterdiğini ve engelli öğrencilere her alanda destek verildiğini belirtti.

3 kategoride ödül aldıkları için mutlu olduklarını belirten Tunçsiper, İzmir Demokrasi Üniversitesinin sadece engelli öğrencilere değil toplumdaki tüm engelli bireylere hizmet sunan örnek bir üniversite olmayı hedeflediğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

Son dakika haberleri: Babasının arazisinde baygın bulunan İsa, hastane yolunda öldü
Son dakika haberleri: Babasının arazisinde baygın bulunan İsa, hastane yolunda öldü
Son dakika haber: ALPARSLAN KUYTUL'UN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI
Son dakika haber: ALPARSLAN KUYTUL'UN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI
Koca belediyede çalışacak kimse kalmadı! Belediye başkanı tek başına hizmet veriyor
Koca belediyede çalışacak kimse kalmadı! Belediye başkanı tek başına hizmet veriyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Özkoç Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Burak Sergen Hakan Sabancı
Spor Diego Muslera Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İzmir Demokrasi Üniversitesine "engelsiz üniversite" ödülü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 14:41:34. #1.14#

title