İzmir'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

İzmir'in Konak ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Güzelyalı Mahallesinde yalnız yaşayan Edip Alkan'dan (39) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde Alkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Tansiyon ilacı ve zayıflama hapları kullandığı öğrenilen Alkan'ın cesedi Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel