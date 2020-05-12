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İzmir'de ticaret odası üyesi 1253 firma Nefes Kredisi kullandı

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, oda üyesi 1253 firmanın Nefes Kredisi'nden faydalandığını, kredi büyüklüğünün 20 milyon lirayı geçtiğini bildirdi.

İzmir'de ticaret odası üyesi 1253 firma Nefes Kredisi kullandı
12.05.2020 15:48 | Son Güncelleme: 12.05.2020 15:48

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, oda üyesi 1253 firmanın Nefes Kredisi'nden faydalandığını, kredi büyüklüğünün 20 milyon lirayı geçtiğini bildirdi.

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen online toplantıda konuşan Özgener, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde fedakarca çalışan sağlıkçılara teşekkür etti.

Süreç içinde bütün üyelerle iletişim içinde olduklarını, mart ve nisan aylarında 23 bin 94 çağrı ve istek geldiğini, bunların yüzde 98,5'ine dönüş yaptıklarını ifade eden Özgener, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) "Nefes Kredisi" anlaşması kapsamında yoğun bir süreç yaşadıklarını aktardı.

İZTO'nun İstanbul ve Ankara'daki ticaret odalarının ardından Nefes Kredisi kullandırmada 3. sırada yer aldığını belirten Özgener, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 1253 üyemiz Nefes Kredisinden faydalandı. Yaklaşık 20 milyon 290 bin lira tutarında kredi fiilen kullandırıldı. İZTO üyelerinin şu anda kullanabileceği limit 150 milyon lira. Bunu gerekirse daha da artıracağız."

"Düğün sektörü beklenti içinde"

Kovid-19 sürecinde normalleşmenin ilk adımlarından biri olarak berberlerin, kuaförlerin ve güzellik salonlarının tedbirlerle açıldığını anımsatan Özgener, İZTO üyesi yaklaşık 60 berber ve kuaförün 65 yaşın üstünde olduğuna dikkati çekti.

Özgener, "İki ay kapalı kalmış dükkanları açıldığı zaman bu arkadaşlarımız işin başında durmak istiyor. Bu insanlara belli günlerde ve saatlerde izin verilmesi lazım." diye konuştu.

Düğünlere izin beklentisi

Özgener, düğünlerin de mobilyadan, gelinliğe uzanan sektörleri etkilediğini, özellikle gelinlik üretiminde dünyanın önde gelen kentlerinden olan İzmir için düğünlere ne zaman izin verileceğinin önemli olduğunu kaydetti.

Bu konuda üyelerden yoğun talepler aldıklarına işaret eden Özgener, "Düğün organizasyonlarına ne zaman izin verileceği konusunda hükümetimizin bir ışık vermesi lazım. Muhakkak ki gidişata göre ertelenebilir. Buna hepimizin saygısı olmak zorunda. Ama en azından beklendiği gibi gittiği takdirde bu süreç ne zaman başlar konusunda bir açıklama olursa sektör rahatlar. Bize gelen talepler arasında en yoğun sektör burayı oluşturuyor." dedi.

Dövizdeki hareketliliğe ilişkin soru üzerine Özgener, Türkiye'nin bir kaynak sorunu yaşayacağına kesinlikle inanmadığını, bu hareketliliğin geçici olduğunu, piyasaların normale döneceğini dile getirdi.

Özel bankalarda faizlerin yüzde 9'un altına indiğini ifade eden Özgener, "Faizlerin bu kadar inmesi ve bankaların krediye bu kadar fonlama yapabilmeleri kaynak sorunu diye bir acil sorun olmadığının göstergesidir. Yurt dışından kaynak sağlanması konusunda da ihtiyaç olduğu takdirde bakanlığın bu sorunu çözeceğine inanıyorum." dedi.

Bu süreçte kira ödemelerinin yeniden ele alınması konusunda da talepler geldiğini kaydeden Özgener, şöyle konuştu:

"Kira ödeyen üyemiz geliyor. 'Dükkan kapalı, kirayı ödeyemem' diyor, haklı. Mal sahibi de 'Ben kiramı tahsil edemiyorum, benim tek geçim kaynağım bu' diyor. Her iki taraf da haklı. Burada mahsup yoluyla çözebilir miyiz gibi bir düşüncemiz var. Bu bir çok kanaldan bakanlıklara aktarılan konulardan biri. Özellikle alışveriş merkezlerinin kiracılarının ciro bazında kira sistemine geçmesi çok sıklıkla dile getiriliyor. Ciroya göre kira ödenmesi gibi bir yol. İlerleyen günlerde tüm Türkiye'yi ilgilendiren adımlar atılacak gibi görünüyor."

İZTO'nun 10 yıllığına kiraladığı Pasaport Dalgakıranının da kira süresinin gelecek yıl biteceğini, SİT sorunu çözülemediği için iade edeceklerini kaydeden Özgener, "Marina yapılması için İzmir Büyükşehir Belediyesinin ilgili bakanlığa bir başvurusu oldu. Biz de olumlu görüş verdik. Orada Konak Pier ve Pasaport Dalgakıranını, eğlence merkezi, restoran ve marinalardan oluşan bir projeyle bir bütün halinde yaparsak doğru bir proje olur." diye konuştu.

Süper Lig'de "Adnan Süvari sezonu" çalışması

Toplantıda futbolla ilgili soruları da yanıtlayan Özgener, hem Türk hem de İzmir futbolu için çok önemli bir isim olan Adnan Süvari'nin Süper Lig'in gelecek sezonuna ismini vermesi için çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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