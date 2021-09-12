İzmir'de otomobil yön levhasına ok gibi saplandı: 2 yaralı - Haberler
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İzmir'de otomobil yön levhasına ok gibi saplandı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yön levhasına ok gibi saplandı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yön levhasına ok gibi saplandı. Kazada yaralanan 2 kişi kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Emrez Mahallesi Akçay Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Karabağlar istikametinden Gaziemir yönüne gitmekte olan Savaş Hayrettin A. (34) idaresindeki 35 BKT 39 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön levhasına ok gibi saplandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, 110 AKS ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine adrese gelen AKS ekiplerince araç içerisinde sıkışan sürücü Savaş Hayrettin A., ve yolcu konumunda bulunan Ogün K. (35) bulundukları yerden çıkarıldı. Ambulanslara alınan yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, otomobil bulunduğu yerden çekici vasıtası ile kaldırılırken, kazayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı. - İZMİR

İzmir'de otomobil yön levhasına ok gibi saplandı: 2 yaralı

İzmir'de otomobil yön levhasına ok gibi saplandı: 2 yaralı

İzmir'de otomobil yön levhasına ok gibi saplandı: 2 yaralı

İzmir'de otomobil yön levhasına ok gibi saplandı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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