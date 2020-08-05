İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı
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İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı

İZMİR'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 2 dekar alan küle döndü.

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı
05.08.2020 17:30 | Son Güncelleme: 05.08.2020 17:34

İZMİR'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 2 dekar alan küle döndü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Şaşal Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Dumanları gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 2 helikopter 6 arazöz ile geldi. Havadan ve karadan müdahale ile alevler, büyümeden söndürüldü. İlk belirlemelere göre 2 dekar alan küle döndü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenini tespit etmek için çalışma başlatıldı.


Kaynak: DHA

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