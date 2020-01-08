İzmir'de mutfak tüpünün patlaması sonucu bir iş yeri ve 3 katlı atölye yandı

08.01.2020 16:16 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:32

İzmir'de, bir dönercide mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında iş yeri ve yanındaki 3 katlı atölye kullanılamaz hale geldi.

Karabağlar ilçesi Aşık Veysel Mahallesi'ndeki bir dönercide mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede iş yerini saran alevler, yan taraftaki minder üretimi yapılan 3 katlı atölyeye sıçradı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

İtfaiyenin çalışmasıyla söndürülen yangın, dönercide ve 3 katlı atölyede hasara neden oldu.

Kaynak: AA