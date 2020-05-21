İzmir'de iş yerindeki yangında 3 traktör kullanılamaz hale geldi İzmir'in Ödemiş ilçesinde iş yerinde çıkan yangında 3 traktör kullanılamaz hale geldi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde iş yerinde çıkan yangında 3 traktör kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Sanayi Sitesi'ndeki Murat Kırbıyık'a ait iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine itfaiye ekipleri, hızla büyüyen yangına müdahale etti.

Ekiplerce söndürülen yangın iş yerinde hasara neden oldu, 3 traktör kullanılamaz hale geldi.

Kırbıyık'ın komşularından Kaya Saygılı, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş yerinde çalıştığı sırada alevleri gördüğünü belirtti.

Yangının bir anda büyüdüğünü kaydeden Saygılı, "Boya malzemeleri ve 3 traktörün yandığını gördük. Büyük bir facia atlattık." dedi.

Kaynak: AA