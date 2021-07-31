İzmir'de "Gönüllü Son Hasat Projesi"yle tarlada son hasat "iyilik" için yapılıyor
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İzmir'de "Gönüllü Son Hasat Projesi"yle tarlada son hasat "iyilik" için yapılıyor

İzmir'de 'Gönüllü Son Hasat Projesi'yle tarlada son hasat 'iyilik' için yapılıyor
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Ekonomi

Gönüllü Son Hasat Projesi'yle üretici tarafından toplanmayan ürünler gönüller tarafından hasat edilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Gönüllü Son Hasat Projesi'yle üretici tarafından toplanmayan ürünler gönüller tarafından hasat edilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, projenin Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Konak Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, Spor Toto Kulübü Başkanlığı ve Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği paydaşlığında yürütüldüğü belirtildi.

Proje kapsamında, 2021 yılı sonuna kadar her ay bir üretim alanındaki toplanmayan ürünler önceden eğitilmiş gönüllüler tarafından hasat edilecek ve toplananlar ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Projenin ilk etkinliğinin İzmir'in Kınık ilçesinde Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Kınık Kaymakamı Erol Türkmen, Kınık Belediye Başkanı Sadır Doğruer, İzmir Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Oktay Darcan, Konak Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ruhşan Özdemir Çiftçi, Spor Toto Kulübü ve Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneğinin katılımlarıyla domates tarlasında gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uçak, projeyle kayıp olacak taze gıdaların tekrar insan tüketimine yönlendirilmesini hedeflediklerini ayrıca gıda sistemi içindeki bitkisel üretimde hasat öncesi kayıpların nedenlerini vurgulamayı amaçladıklarını belirtti.

Gönüllü hasatların ekonomik ve toplumsal birlikteliği güçlendireceğini aktaran Uçak, şunları kaydetti:

"Hasat öncesi kayıpları önlemek adına bir toplama geleneği ve sürdürülebilir gıda için temel bir strateji olarak benimsenecek. Proje, her kesimden tüketicinin sağlıklı, yeterli, dengeli ve eşit beslenme hakkına katkı sağlayacağı gibi toplumsal dayanışmayı güçlendirecek, gıda kayıplarının ve israfın önlenmesi bilincini geliştirecek. Gönüllüler açısından ise özellikle pandemi sürecinde kırsalda keyifli zaman geçirmek ve bir nevi ekolojik terapi olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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İzmir'de "Gönüllü Son Hasat Projesi"yle tarlada son hasat "iyilik" için yapılıyor - Haberler Ekonomi
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