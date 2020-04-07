İzmir'de dezenfekte yapan belediye işçisi, tartıştığı kişi tarafından yaralandı İzmir'de dezenfekte çalışması yapan bir belediye işçisi, tartıştığı kişinin saldırısıyla hafif şekilde yaralandı.

İzmir'de dezenfekte çalışması yapan bir belediye işçisi, tartıştığı kişinin saldırısıyla hafif şekilde yaralandı.

İlçede Postacılar Mahallesinde dezenfekte çalışması yapan belediye işçisi Ç.Ç, ismi açıklanmayan bir vatandaşla henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine göğsünden yaralanan işçi, hastaneye kaldırıldı. İşçi, tedavisinin ardından taburcu edilerek evine gönderildi.

İşçinin kendisini yaralayan kişiden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA