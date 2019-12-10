İzmir Büyükşehir'den kulüplere büyük destek

10.12.2019 14:04 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:04

İZMİR'i Türkiye çapında ve uluslararası alanda tanıtan kentin köklü spor kulüpleriyle bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi, profesyonel kulüplerle 10 milyon TL tutarında reklam anlaşması yapacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin tanıtım çalışmalarında spor kulüplerinin de daha etkin rol oynaması için profesyonel kulüplere reklam desteği verecek. İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) çatısı altındaki spor kulüplerinin üst düzey temsilcileriyle bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ekim ayında yapılan ilk zirvenin ardından başlatılan çalışmaların 60 gün gibi kısa bir sürede tamamlandığını vurgulayarak, "Saat Kulesi, İzmir için neyse, spor kulüplerimiz de bizim için odur. Tüm gücümüzle kulüplerimizin yanındayız" dedi.

Tarihleri 100 yıla ulaşıp geçen spor kulüplerinin geçmişleriyle İzmir'in sembolü ve en değerli markaları olduğunu dile getiren Soyer, "İZVAK çatısı altındaki Göztepe, Altay, Altınordu, Menemenspor, Karşıyaka, Bucaspor, Bergamaspor ve İzmirspor'a toplamda 10 milyon TL'yi bulan reklam vererek hem kulüplerimize destek olacağız hem de EXPO, Terra Madre Gastronomi Fuarı gibi uluslararası alanda duyulmasını istediğimiz çalışmalarımızın tanıtımını kulüplerimiz aracılığıyla yapacağız" diye konuştu. Soyer'in kulüplere mali destek müjdesi verdiği toplantıya, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Altınordu CEO'su Barış Orhunbilge, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Menemenspor Başkanı Tahir Şahin, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, İzmirspor Başkanı Emin İşletir ve kulüp yöneticileri katıldı.

GÖZTEPE BAŞKANI SEPİL: DİĞER KURUMLARA ÖRNEK OLMALIGÖZTEPE ve Süper Lig Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kulüplere vereceği desteğin diğer kurumlara örnek olması gerektiğini söyledi. "İzmir kulüpleri olarak yıllar sonra ilk kez böyle bir yaklaşım görüyoruz" diyen Mehmet Sepil, Soyer'e teşekkür ederek bu adımın başta İzmir Ticaret Odası, İzmir Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası olmak üzere İzmir'deki diğer kurum ve kuruluşları da harekete geçirmesi istedi. İZVAK Başkanı Ali Erten, ekonomik krizden kulüplerin de payını aldığını dile getirerek, "Şehrin en önemli markaları olarak her türlü desteği hak ediyorlar. Böylesine zor şartlar altında sağlanacak 10 milyon TL'lik kaynak, acil sorunların çözüme kavuşturulması açısından büyük iş görecek" diye konuştu.İZMİR'İN REKLAMLARINI TAŞIYACAKLAR

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ve İZVAK çatısı altındaki kulüplerin anlaşması gereği kentin köklü temsilcileri, maçlarında İzmir'i tanıtacak reklamları taşıyacak. Büyükşehir Belediyesi'nin aktaracağı 10 milyon TL'lik kaynağın dağıtımı, İZVAK kriterlerine göre yapılacak. Futbolda en üst kategori olan Süper Lig'de yer alan Göztepe, kaynaktan aslan payını alırken 1. Lig'deki Altay, Altınordu ve Menemenspor ikinci en büyük payı elde edecek. Futbolda 3. Lig'e düşmesine rağmen basketbolda Süper Lig'de zirve yarışı veren, Avrupa'da da yıllardır kenti temsil edip FIBA Europe Cup'ta bu sezon şampiyonluğğu hedefleyen Karşıyaka, tanıtımdan ekstra pay alacak.

Kaynak: DHA