İzmir bugün tatil mi? İzmir'de kimler izinli?
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İzmir bugün tatil mi? İzmir'de kimler izinli?

02.02.2021 14:22 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:26
İzmir bugün tatil mi? İzmir'de kimler izinli?

İzmir'de yaşanan sel felaketi sonrası idari konuda çeşitli tedbirler alındı Vatandaşlar en çok da İzmir'de kimler izinli? İzmir bugün tatil mi gibi soruların yanıtlarını araştırdı.

1 vatandaşımızın hayatını kaybettiği İzmir sel felaketinde idari tedbirler devreye sokuldu. Valilik açıklaması sonrası İzmir bugün tatil mi? İzmir'dekimler izinli merak edildi.

İZMİR'DE KİMLER İZİNLİ?

İzmir'de gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle kentin birçok bölümün su baskını ve sel olayı yaşandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer vatandaşları evlerinden çıkmamaları yönünde uyardı.

Konuyla ilgili olarak yeni bir açıklama yapan Yavuz Selim Köşger, Değerli İzmirliler Öncelikle yaşanan afet dolayısıyla geçmiş olsun. Yağışlar yer yer şiddetli olmak üzere yarın sabaha kadar devam edecek" ifadelerine yer verdi.

Açıklamalarına devam eden Köşger, "Trafik kısmen rahatlamakla birlikte açılamayan noktalar bulunmaktadır. Bu sebeple kamu çalışanlarının idari izni tüm güne uzatılmıştır" dedi.

İzmir bugün tatil mi? İzmir'de kimler izinli?

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Köşger bu açıklamasından kısa bir süre önce de "İzmir'e sekiz saatte şubat ayı ortalamasının üzerinde yağış düşmüştür. Bu sebeple bir çok alt geçit ve yollar su baskını nedeniyle tıkalıdır. Lütfen mecbur olmayan vatandaşlar sokağa çıkmasınlar. Kamu çalışanları yarım gün idari izinli sayılacaktır" paylaşımı yaptı.

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