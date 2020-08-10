İzmir BŞB hentbolda Neriman'ı aldı KADINLAR Hentbol Süper Ligi ekiplerinden İzmir Büyükşehir Belediyespor, kariyerinde 5 kupa bulunan pivot Neriman Sevgilican ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

KADINLAR Hentbol Süper Ligi ekiplerinden İzmir Büyükşehir Belediyespor, kariyerinde 5 kupa bulunan pivot Neriman Sevgilican ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce 1 lig, 1 Süper Kupa, 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Neriman, imza töreninde, "İlk kez bir İzmir kulübünde forma giyeceğim. İnşallah kariyerimdeki altıncı kupayı burada alırım. Hem ligde hem de Avrupa'da zorlu ve heyecanlı bir sezon bizi bekliyor" dedi.

Tecrübeli hentbolcu daha önce Polatlı Belediyespor, Üsküdar Belediyespor ve Giresun Görelespor formalarını giymişti.

Kaynak: DHA