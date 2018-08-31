İzmir Balıkçılar Vira Bismillah Dedi

İzmir'de düzenlenen 2018 yılı balıkçılık sezonu açılış töreninde konuşan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, sektör temsilcilerinin en önemli talebinin hızla değişen ihtiyaçlara cevap verebilecek yeni bir kanun taslağı olduğunu söyledi.

Güzelbahçe Yalı Balıkçı Barınağı'nda yapılan 2018 yılı balıkçılık sezonu açılış töreni Ak Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu, Güzelbahçe Belediye Başkanı CHP'li Mustafa İnce, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, iş insanları ve balıkçıların katılımıyla gerçekleştirildi. Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Ramazan Özkaya, törende yaptığı konuşmada sürdürülebilir balıkçılık için kota ve bölgesel balıkçılığa geçilmesi gerektiğini savundu. Özkaya, Son günlerde mazot fiyatları çok yükseldi. Yüzde 50 devlet desteği istiyoruz. İzmir'de yapılan denetimlerde görüldü ki kaçak trol dediğimiz şebekeler balıkçılığın baş belası oldu. Şebekeyi Türk kara sularından çıkarmak zorundayız. Balıkçıların geleceği için yeni su ürünleri kanunu istiyoruz dedi. Balıkçılık yapılan gemilerin en ufağının 1 milyon dolar olduğunu söyleyen Deniz Ürünleri Avcılığı Yöneticileri Merkez Birliği Başkanı Ali Güney de öz sermaye ile yatırım yaparak yaklaşık 35 tayfa çalıştırdıklarını dile getirdi. Gemilerin küçük ve orta boylu işletme (KOBİ) olma zamanı geldiğini savunan Güney, İş yeri olarak kabul ediliyor ama sigortalardan faydalanamıyoruz. Sizden ricamız 1380 sayılı yasayla beraber balıkçı tayfalarını gündeme getirin. Bu kadar meşakkatli, özverili yatırım yapan balıkçılarımızı selamlıyorum. Bugün 'Vira bismillah' diyeceğiz, Allah hepsine bol bereketli bir sezon yaşamayı nasip etsin diye konuştu.

İZMİR GEMİ SAYISIYLA İKİNCİ SIRADA

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Musa Bakan, Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak zengin su ürünleri potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekti. Balıkçılık alanlarının etkin kullanılması gerektiğini anlatan Bakan, şöyle konuştu

8 bin 333 kilometre uzunluğundaki kıyıları ve 177 bin 714 uzunluğundaki nehirleri ile deniz ve iç su kaynaklarımız 25 milyon hektar olup toplam tarım alanlarına yakındır. Sadece dünyanın değil ülkemizin geleceği için kaynakların doğru kullanımı iyi planlamayla mümkündür. Balıkçılık sektörü istihdama katkısıyla stratejik öneme sahiptir. Su ürünleri yetiştiriciliği sektörü büyük bir ivme ile gelişirken İzmir gerek yetiştiricilik gerek avcılık açısından ciddi potansiyeli barındırıyor. İzmir'de 2017 yılında 72 bin 372 ton su ürünleri üretimi yapılmıştır. Toplam tarımsal üretim değerinin yüzde 5.1'i su ürünlerinden oluşmaktadır. Balıkçı gemisi sayısı ile İstanbul'dan sonra ikinci sıradayız. Su ürünleri kaynaklarını koruma üretim ve yetiştiricilik alanlarını belirleme için müdürlük olarak çalışıyoruz. Avcılık denetimlerini gerçekleştirip kaçak avcılıkla mücadele ediyoruz.

BALIKÇILARIN TALEPLERİNİ SIRALADI

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de konuşmasında Tarım ve Orman Bakanlığı ve İl Müdürlüğü'nün gerek katma değer yaratması gerekse de istihdama olan katkısı nedeniyle stratejik öneme sahip balıkçılık sektörünün yanında olduğunu belirterek oda olarak da sektöre aynı önemi verdiklerini dile getirdi. Su ürünlerinin daha çok üretim yapmak, daha çok istihdam yaratmak ve ülkeye daha çok döviz kazandırmak isteyen dinamik bir sektör olduğunu vurgulayan Özgener, şunları söyledi

Sektörün sorunlarını oda olarak düzenlenen bir çalıştayda gündeme getirdik. Su ürünleri sektöründe ruhsat düzenlemesi yapılması, avcılık balıklarında uygulanan KDV oranlarının yüzde 1'e indirilmesi, balıkları boşaltacak balıkçı limanlarının yapılması, Orkinos balığının Türkiye içinde tüketilmesi için kota verilmesi, sektörün tek bir yasal çatı altında toplanması, su ürünleri organize lojistik bölgesinin oluşturulması, su ürünleri tüketiminin arttırılmasına yönelik tanıtım faaliyetlerinde bulunulması, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu yerine, sektörün hızla değişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni bir kanun taslağı hazırlanması en önemli taleplerimiz. Balıkçılarımızın Tarım ve Orman Bakanlığımızdan sürdürülebilir balıkçılık ve denizlerimizdeki balık stoklarının korunması adına daha önce 3-4 ışıkla gerçekleştirilen su ürünleri avcılığının tek ışığa düşürülmesi talebi vardı. Bu talebimizin üzerinden bir ay bile geçmeden Bakanlığımızca uygun bulunduğunu ve sektöre tebliğ edildiğini büyük bir memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Çakan'dan aldığı bilgiye göre, Ege'de sardalya ve kolyozun bol miktarda olacağını söyleyen Özgener, tüm balıkçılara verimli ve bol kazançlı bir sezon geçirmelerini diledi.

BÜYÜKŞEHİR'DEN KÖRFEZ PROJESİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, balıkçılardan gelen talepler doğrultusunda balık halinde düzenlemeler yaptıklarını anlattı. Körfez temizliği, balık üremesi, dalyanın rehabilite edilmesi ve çevreyi korumak adına birçok yatırım yaptıklarını belirten Kocaoğlu, daha sonra körfezi rehabilite etmek için dev bir projeye başlayacaklarını açıkladı. Ak Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya da sektör temsilcilerinin talepleri doğrultusunda sorunları çözmek için çalışacaklarını belirterek Son Başbakanımız Binali Yıldırım özellikle barınak noktasındaki büyük talepleri karşılayıp önemli bir eksikliği giderdi. Kanun değişikliği konusunda da kendisiyle yine dayanışma içinde olacağız dedi. Konuşmaların ardından açılışa katılanlar hep birlikte kurdele kesti. Bir balıkçı teknesine çıkan ve mikrofonla balıkçılara seslenen İZTO Başkanı Mahmut Özgener, Haydi rastgele yolunuz açık olsun dedi. Özgener, İzmir Milletvekili Atilla Kaya ile birlikte tekne sahipleriyle sohbet ederek balıkçıların sıkıntılarını dinledi.