İYİ Parti Genel Başkanı Akşener nikah şahidi oldu
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener nikah şahidi oldu

20.03.2021 17:11 | Son Güncelleme: 20.03.2021 17:16
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener nikah şahidi oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Orta Doğu Politikaları Başkanı Salim Ensarioğlu'nun oğlu Kerem Ensarioğlu'nun nikahında şahitlik yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Orta Doğu Politikaları Başkanı Salim Ensarioğlu'nun oğlu Kerem Ensarioğlu'nun nikahında şahitlik yaptı.

Akşener, Mesher ve Kerem çiftinin Grand Ankara Hotel'de düzenlenen nikah törenine katıldı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in kıydığı nikahta Akşener, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ile nikah şahidi oldu.

Nikahın ardından çifti tebrik eden Akşener, mutluluklar diledi.

Nikah törenine çiftin yakınları ve davetliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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