İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "İç meselelerle ilgili gündemi meşgul etmeyelim"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "İç meselelerle ilgili gündemi meşgul etmeyelim"

01.10.2020 23:13 | Son Güncelleme: 01.10.2020 23:38

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "İç meselelerle ilgili gündemi meşgul etmeyelim" İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti kurultayında liste çıkışıyla ilgili olarak soru üzerine, "Bizim dersimiz memleket, işsizlik. İç meselelerle ilgili gündemi meşgul etmeyelim" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "İç meselelerle ilgili gündemi meşgul etmeyelim"

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti kurultayında liste çıkışıyla ilgili olarak soru üzerine, "Bizim dersimiz memleket, işsizlik. İç meselelerle ilgili gündemi meşgul etmeyelim" dedi.

Akşener, İYİ parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Akşener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Anayasa Mahkemesi Başkanı'na çıkışına yönelik, "Anlamaya çalışıyoruz. Sayın Soylu, Anayasa Mahkemesi Başkanı şahsında tartışma başlattı. Dün Bahçeli'nin beyanını okudum. Sayın Soylu ve Bahçeli birlikte mi çalışma yapıyor, yoksa AK Parti mi çalışma yapıyor?" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Kurultayı'nda liste çıkışına yönelik soruya da Akşener, "Bizim dersimiz memleket, işsizlik. İç meselelerle ilgili gündemi meşgul etmeyelim" yanıtını verdi.

(AUÖ-BC-CC-Y)

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: 'İç meselelerle ilgili gündemi meşgul etmeyelim'
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: 'İç meselelerle ilgili gündemi meşgul etmeyelim'
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: 'İç meselelerle ilgili gündemi meşgul etmeyelim'
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: 'İç meselelerle ilgili gündemi meşgul etmeyelim'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UMUR ÖZTÜRK

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump İlham Aliyev Volkan Bozkır Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Şehrazat Esra Erol Ebru Şallı Seren Serengil
Spor Samatta Mbaye Diagne Gökhan Gönül Eddie Newton Robert Prosinecki
Daha Fazla Ekim Avrupa Kocaeli Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "İç meselelerle ilgili gündemi meşgul etmeyelim" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 23:38:42. #1.15#
title