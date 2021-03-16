Yüzde yüz burs desteği için ter döktüler; öğrencilerden yoğun katılım
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Yüzde yüz burs desteği için ter döktüler; öğrencilerden yoğun katılım

16.03.2021 15:11 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:00
Yüzde yüz burs desteği için ter döktüler; öğrencilerden yoğun katılım

Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen 'İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Okula Giriş ve Bursluluk Sınavı' 4, 5, 6 ve 7. sınıflar için Doğa Kolejinin tüm kampüslerinde uygulandı.

Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen 'İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Okula Giriş ve Bursluluk Sınavı' 4, 5, 6 ve 7. sınıflar için Doğa Kolejinin tüm kampüslerinde uygulandı. Sınava katılan öğrenciler, başarıları oranında yüzde yüze varan burs desteği alabilecek. Yoğun ilgi ve başvuru alan bursluluk sınavının ikinci oturumunun 20 Mart Cumartesi günü 8, 9, 10 ve 11. sınıflar için kurumun tüm kampüslerinde uygulanacağı belirtildi.

Koronavirüs salgını sürerken, dünyada tüm yaşam ve sektörler pandemi gerçeğine göre şekilleniyor. Pandemi koşullarını kesintisiz eğitim anlayışıyla değerlendirdiğini açıklayan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, bursluluk sınavlarının ilk haftasını yoğun ilgiyle tamamladığını duyurdu. 'maske, mesafe ve hijyen' kurallarına göre sırayla içeri alınan öğrenciler, yüzde yüz burslu eğitim için sınavda ter döktü.

EĞİTİM, FIRSAT EŞİTLİĞİ VE BURSLAR…

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, gösterilen ilgiyi veli memnuniyetine bağladı. 'Memnuniyet güvene dönüştü' diyen Lüle, "İTÜ'nün itici gücüyle, zengin içeriğimiz ve seçkin eğitimcilerle çocuklarımıza ve geleceğimize hizmet ediyoruz. Koşulsuz burs alanlarımız var, sağlık çalışanlarına yüzde 50 bursu, destek değil görev bilinciyle sunuyoruz. Tüm akademisyen ve öğretmenlere, kampüs kontenjanlarına göre burs veriyoruz. Bir de bursu alanlar var. Başarılı öğrencilerin %100'e varan burs desteği, nitelikli eğitimde fırsat eşitliğini de getiriyor. Birleşmiş Milletler gibi önder yapıların, Bakanlığımızın düsturları bize yön veriyor" ifadelerini kullandı.

"YÜZDE YÜZE VARAN BURS OLANAĞININ HEDEFİ, FIRSAT EŞİTLİĞİDİR"

Ali Rıza Lüle, her seviyede öğrencinin hem ortaokul hem de lise eğitiminde erişebileceği bursları, eğitimde fırsat eşitliğinin temeli olarak yorumladı. Lüle, "UNESCO'nun Incheon Bildirisi, "Kapsayıcı, Eşit, Kaliteli Eğitime ve Herkes İçin Hayat Boyu Öğrenmeye Doğru" başlığı ile kabul edilmiştir. Fırsat eşitliği anlayışı, başarının ödüllendirilmesi ile buluşunca bursluluk sınavlarımızın değeri ortaya çıkıyor" dedi.

Ücretsiz başvuru için bursluluksinavi.dogakoleji.k12.tr adresi ziyaret edilebilecek.


Yüzde yüz burs desteği için ter döktüler; öğrencilerden yoğun katılım
Yüzde yüz burs desteği için ter döktüler; öğrencilerden yoğun katılım
Yüzde yüz burs desteği için ter döktüler; öğrencilerden yoğun katılım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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