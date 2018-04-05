İTÜ Altın Arı Ödül Töreni

İSTANBUL (AA) – İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, "Teknik Üniversite Türkiye'dir ve desteklendikçe Türkiye için yeni yollar açan bir üniversitedir. Buranın birikimine, köklerine, tarihine ve en önemlisi geleceğine sahip çıktığı için tüm İTÜ mezunlarına şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Karaca, İTÜ Ayazağa Yerleşkesi'nde düzenlenen Altın Arı Ödül Töreni'nde İTÜ'nün 245. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, "Altın Arı Ödülü, gerek yaptığı işlerle İTÜ'lülere örnek olacak gerekse üniversitemize katkıları ve kurdukları güçlü bağ ile mezunlarımızı motive edecek isimlere veriliyor." bilgilerini verdi.

Birçok kritere göre belirlenen Altın Arı ödülünü almanın, ülkesine ve İTÜ'ye her daim hatırlanacak faydalarla iz bırakmak anlamına geldiğini anlatan Karaca, ödüllere layık görülen isimlerle ilgili şunları kaydetti:



"Bu yıl 6 kıymetli İTÜ'lüye ödüllerimizi takdim edeceğiz. İsimleri yan yana geldiğinde, aslında Teknik Üniversite'nin Türkiye'nin bir yansıması olduğunu kanıtlayan isimler onlar. Bürokrasi, iş dünyası ve sanat; tümünde ödül alan İTÜ'lüler olması, bizler için büyük gurur.



1983 İTÜ Maden Fakültesi mezunu Kalkınma Bakanı'mız saygıdeğer Lütfi Elvan, kamuda farklı kademelerde edindiği deneyimleri 2011 yılından bu yana siyasette üstlendiği önemli görevlere aktarıyor. Yurt dışında yaptığı iki ayrı yüksek lisans ile hem akademik gelişim hem de profesyonel başarı adına 'Teknik Üniversiteli' olmasından onur duyuyoruz.



Şenpiliç Gıda Onursal Başkanı, 1958 İTÜ İnşaat Mezunu olan kıymetli mezunumuz Haşim Gürdamar ise aslında alanında çalışma yürüten bir mühendisken 70'li yıllarda gıda sektörüne girmeye karar vermiş. Ülkemizin en büyük 100 sanayi kuruluşundan birini ekonomimize kazandırarak, İTÜ'lülerin her alanda başarılı olacak donanımla yetiştiğinin en gurur verici kanıtlarından biridir kendisi."



"Köklü bir kurum olmak geçmiş ve gelecek köprüsünü güçlendirmeyi zorunlu kılar"

Karaca, MAPA AŞ Onursal Başkanı Keskin Keser'in 1963 İTÜ Makine Mühendisliği mezunu olduğunu ifade ederek, "Sayın Keser, otomotiv sektörünün gelişimi adına ilklere imza atan bir isim. Makine Mühendisliği alanında Türkçe literatürün gelişmesine yaptığı katkıyla da ayrıca gurur kaynağımız. Kendisine İTÜ Fahri Doktorası da takdim edilmişti." ifadelerini kullandı.



Koloğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Naci Koloğlu'nun, 1968 İTÜ İnşaat Mühendisliği mezunu olduğunu belirten Karaca, "Sayın Koloğlu, başta baraj projeleri olmak üzere ülkemizin enerjideki gelişimine yönelik yatırımlarda önemli görevler üstlendi. Elazığ Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı da yapması, İTÜ'lülerin sivil toplum nezdinde temsilinde önemli bir adımdı." diye konuştu.



İTÜ'ye katkı sunan Öncü Grup ve onlara bağlı Tacirler Vakfı'na da teşekkür eden Karaca, "Bugün kendilerine takdim edeceğimiz Altın Arı Ödülü, Tacirler Ailesi'nin Teknik Üniversite'nin gelişimine yönelik adımlara alicenaplıkla verdikleri desteğe anlamlı bir taltif sunma isteğimizin yansımasıdır. ve bugün müziğimiz için çok kıymetli bir isim aramızda. Kendisini ağırlamak bizler için gururdur. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarımızda verdiği eğitimlerin yanı sıra korolarımızda şeflik ve sanat yönetmenliği de yapan, Devlet Sanatçısı sayın İnci Çayırlı'ya Türk Müziği Hizmet Ödülü'nü takdim etmek büyük bahtiyarlık olacak." ifadelerini kullandı.



Karaca, köklü bir kurum olmanın, geçmiş ve gelecek köprüsünü güçlendirmeyi zorunlu kıldığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu da mezunların hem kendi aralarında hem de üniversiteleri ile sürekli ve verimli bir ilişki kurmalarından geçer. İTÜ'lülerin arasında vefa, dostluk ve paylaşıma dayalı bir iletişim olmalı. Birbirimizden beslenmeli ve içinden yetiştiğimiz bu çatıya değer katmalıyız.

Ödül sahibi kıymetli konuklarımıza huzurlarınızda şahsım ve üniversitem adına teşekkürlerimi arz etmek isterim. Teknik Üniversite Türkiye'dir ve desteklendikçe Türkiye için yeni yollar açan bir üniversitedir. Buranın birikimine, köklerine, tarihine ve en önemlisi geleceğine sahip çıktığı için tüm İTÜ mezunlarına şükranlarımı sunuyorum."



Bakan Elvan'ın ödülü daha sonra tevcih edilecek



Türkiye için gerçekleştirilen yenilikçi çalışmalar ve İTÜ'ye sağlanan katkılar nedeniyle verilen Altın Arı Ödülleri, açılış konuşmasının ardından sahiplerine teslim edildi.



İTÜ Senatosu tarafından Altın Arı'ya değer görülen mezunlara ödülleri İTÜ Rektörü Karaca tarafından takdim edildi.



Altın Arı Ödülleri Yüksek İnşaat Mühendisi Haşim Gürdamar, Dr. Keskin Keser, Yüksek İnşaat Mühendisi Naci Koloğlu, Nermin Tacir, İsmail Tacir, Ziya Tacir'e verildi.



Bakan Elvan'ın programında meydana gelen bir son dakika değişikliği nedeniyle katılamadığı programda ödülün kendisine daha sonra tevcih edileceği de duyuruldu.

Düzenlenen törende Altın Arı Ödüllerinin yanı sıra Türk Müziğine yapmış olduğu üstün hizmetleri nedeniyle Türk Müziği'nin duayen ismi İnci Çayırlı'ya "Türk Müziği Hizmet Ödülü" sunuldu.



Program kapsamında İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı sanatçıları izleyicilere müzik dinletisi sundu.