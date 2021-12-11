İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

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Felipe Sanchez Mateos: Buradaki kötü oyunda sorumluluk biz teknik ekibe aittir

Ali DANAŞ/ - Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında İttifak Holding Konyaspor'un deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup ettiği müsabakanın ardından İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ile Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Arka arkaya 3 mağlubiyet aldık ve sezon başındaki oyundan uzak kaldık" diyen Mateos, "Sezon başında oyunu domine eden, rakip sahaya yıkan takımdan uzaklaştığımız için bu durumdayız. Bu dönemde aldığımız iyi sonuçlar da bazı konuları örttü diyebiliriz. Düzeltmemiz gereken konular var. Sonuçlar böyle olunca mutlaka bir yerlerde terslikler vardır. Topun kontrolünü almak, topu kaybedince çoğalıp hamleleri yapmaktan uzak kaldık. Bir şekilde kendi oyunumuza dönmek zorundayız. Bizi başarıya götüren de bu tarz. Kontra atak yememek adına, elimizden gelen bütün analizi yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Ümit ediyoruz ki bir şeyleri değiştirebiliriz" diyerek sözlerini tamamladı.

Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Spor Haberleri

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