İttifak Holding Konyaspor- Adana Demirspor: 1-0

KONYA (DHA) - STAT: Medaş Konya Büyükşehir Belediye

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda İttifak Holding Konyaspor, sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Konyasporlu oyuncu Ahmet Çalık'ın 11 Ocak günü Ankara'da geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirmesi nedeniyle iki takımda serenomi için sahaya üzerinde Ahmet Çalık'ın fotoğrafının bulunduğu siyah renkli formayla sahaya çıktı. Milli futbolcu anısına 1 dakika saygı duruşunda bulunuldu. Konyaspor, siyah formayla oyuna devam etti.

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 1 maç cezası nedeniyle maçı tribünden izledi.