İttifak Holding Konyaspor: 1-1
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İttifak Holding Konyaspor: 1-1

03.03.2021 17:58 | Son Güncelleme: 03.03.2021 18:03
İttifak Holding Konyaspor: 1-1

STAT: Fatih TerimHAKEMLER: Ali Palabıyık, Mehmet Can Satman, Serkan ÇimenMEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan- Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut (Dk. 37 Giuliano), Mehmet Topal, Berkay, Aleksic, Deniz (Dk. 72 Ba), Crivelli (Dk.

STAT: Fatih Terim

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Mehmet Can Satman, Serkan Çimen

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan- Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut (Dk. 37 Giuliano), Mehmet Topal,  Berkay, Aleksic, Deniz (Dk. 72 Ba), Crivelli (Dk. 86 Fernandes)İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Eray- Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Diomande, Jevtovic (Dk. 67 Milosevic), Daci (Dk. 63 Bytyqi), Hadziahmetovic, Sekidika (Dk. 90 Sekidika), Cikalleshi (Dk. 90 Kravets)GOLLER: Dk. 79 Cikalleshi (İttifak Holding Konyaspor) - Dk. 85 Ba (Medipol Başakşehir)SARI KARTLAR: Giulherme (İttifak Holding Konyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Medipol Başakşehir, sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.12'nci dakikada Crivelli, ceza sahası içinde Ahmet Çalık'ın müdahalesiyle yer kalınca hakem Ali Palabıyık önce penaltı noktasını gösterdi, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu inceleyen Palabıyık penaltı kararını iptal etti.29'uncu dakikada hakemin avantaja bıraktığı pozisyonda sol kanattan topu alarak rakip ceza sahasına yönelen Sekidika'nın şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.41'inci dakikada Daci'nin ortasında Diomande'nin şutunda savunma müdahale etmek isterken top direğin yanından kornere çıktı.45+4'üncü dakikada Skubic'in arka direkte kafa vuruşunda kaleci Volkan topu kontrol etti.Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.57'nci dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan ortasında Crivelli'nin kafasıyla dokunuşunda kaleci Eray gole izin vermedi.71'inci dakikada Deniz'in ortasında Ponck kafayı vurdu. Top az farkla auta gitti.79'uncu dakikada Konyaspor öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Bytyqi'nin ortasında arka direkte topa buluşan Cikalleshi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.85'inci dakikada skora denge geldi. Aleksic'in kullandığı korner atışında Demba Ba topu kafayla ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.


- İstanbul
İttifak Holding Konyaspor: 1-1
İttifak Holding Konyaspor: 1-1
İttifak Holding Konyaspor: 1-1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim ALİOĞLU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Sibel Can Cansu Dere Demet Akalın Türkan Şoray
Spor Mustafa Er Mesut Özil Serdar Aziz Cüneyt Çakır Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İttifak Holding Konyaspor: 1-1 - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 18:17:33. #1.14#
title