İttifak Holding Konyaspor: 1-1
STAT: Fatih TerimHAKEMLER: Ali Palabıyık, Mehmet Can Satman, Serkan ÇimenMEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan- Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut (Dk. 37 Giuliano), Mehmet Topal, Berkay, Aleksic, Deniz (Dk. 72 Ba), Crivelli (Dk.
STAT: Fatih Terim
HAKEMLER: Ali Palabıyık, Mehmet Can Satman, Serkan ÇimenMEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan- Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut (Dk. 37 Giuliano), Mehmet Topal, Berkay, Aleksic, Deniz (Dk. 72 Ba), Crivelli (Dk. 86 Fernandes)İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Eray- Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Diomande, Jevtovic (Dk. 67 Milosevic), Daci (Dk. 63 Bytyqi), Hadziahmetovic, Sekidika (Dk. 90 Sekidika), Cikalleshi (Dk. 90 Kravets)GOLLER: Dk. 79 Cikalleshi (İttifak Holding Konyaspor) - Dk. 85 Ba (Medipol Başakşehir)SARI KARTLAR: Giulherme (İttifak Holding Konyaspor)
Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Medipol Başakşehir, sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.12'nci dakikada Crivelli, ceza sahası içinde Ahmet Çalık'ın müdahalesiyle yer kalınca hakem Ali Palabıyık önce penaltı noktasını gösterdi, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu inceleyen Palabıyık penaltı kararını iptal etti.29'uncu dakikada hakemin avantaja bıraktığı pozisyonda sol kanattan topu alarak rakip ceza sahasına yönelen Sekidika'nın şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.41'inci dakikada Daci'nin ortasında Diomande'nin şutunda savunma müdahale etmek isterken top direğin yanından kornere çıktı.45+4'üncü dakikada Skubic'in arka direkte kafa vuruşunda kaleci Volkan topu kontrol etti.Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.57'nci dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan ortasında Crivelli'nin kafasıyla dokunuşunda kaleci Eray gole izin vermedi.71'inci dakikada Deniz'in ortasında Ponck kafayı vurdu. Top az farkla auta gitti.79'uncu dakikada Konyaspor öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Bytyqi'nin ortasında arka direkte topa buluşan Cikalleshi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.85'inci dakikada skora denge geldi. Aleksic'in kullandığı korner atışında Demba Ba topu kafayla ağlara gönderdi: 1-1.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim ALİOĞLU